https://ria.ru/20220501/gaz-1786407117.html

СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа

СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа - РИА Новости, 01.05.2022

СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа

Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся, сообщает газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T00:33

2022-05-01T00:33

2022-05-01T01:26

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся, сообщает газета Helsingin Sanomat.Как отмечает издание, риск прекращения поставок считается "реальным". По данным Helsingin Sanomat, до 20 мая финская государственная газовая компания Gasum должна сообщить "Газпрому", принимает ли она условия оплаты "голубого топлива" из России в рублях.По оценкам властей Финляндии, существующей газовой инфраструктуры страны будет недостаточно для замены российского природного газа в случае прекращения его поставок, сообщает газета.При этом дефицит "голубого топлива" может вызвать проблемы у промышленности, где оно используется как сырье для технологических процессов. Так, две трети газа в Финляндии используется промышленными предприятиями, крупнейшими потребителями среди которых являются компании химической и лесной промышленности.В среду Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, что Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.

https://ria.ru/20220430/gaz-1786330842.html

https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786382557.html

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в россии, финляндия, россия, газпром, gasum, евросоюз