https://ria.ru/20220501/erevan-1786470873.html

В Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками

В Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками - РИА Новости, 01.05.2022

В Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками

Митингующие в центре Еревана перегородили дорогу мусорными баками, устанавливают шатры, полиция пока не вмешивается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:36

2022-05-01T17:36

2022-05-01T18:14

в мире

ереван

армения

никол пашинян

франция

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ЕРЕВАН, 1 мая - РИА Новости. Митингующие в центре Еревана перегородили дорогу мусорными баками, устанавливают шатры, полиция пока не вмешивается, передает корреспондент РИА Новости.Ранее вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, установит на площади Франции палатки и проведёт там ночь.По его словам, с 07.30 мск понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируется парализовать.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.

https://ria.ru/20220501/armeniya-1786435962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ограждение из мусорных баков на митинге в Ереване Митингующие в центре Еревана перегородили дорогу мусорными баками, устанавливают шатры, полиция пока не вмешивается, передает корреспондент РИА Новости. Ранее вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, установит на площади Франции палатки и проведёт там ночь. 2022-05-01T17:36 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, армения, никол пашинян, франция