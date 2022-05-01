https://ria.ru/20220501/erevan-1786470873.html
В Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками
В Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками - РИА Новости, 01.05.2022
В Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками
Митингующие в центре Еревана перегородили дорогу мусорными баками, устанавливают шатры, полиция пока не вмешивается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:36
2022-05-01T17:36
2022-05-01T18:14
в мире
ереван
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 1 мая - РИА Новости. Митингующие в центре Еревана перегородили дорогу мусорными баками, устанавливают шатры, полиция пока не вмешивается, передает корреспондент РИА Новости.Ранее вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, установит на площади Франции палатки и проведёт там ночь.По его словам, с 07.30 мск понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируется парализовать.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
https://ria.ru/20220501/armeniya-1786435962.html
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Ограждение из мусорных баков на митинге в Ереване
Митингующие в центре Еревана перегородили дорогу мусорными баками, устанавливают шатры, полиция пока не вмешивается, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, установит на площади Франции палатки и проведёт там ночь.
2022-05-01T17:36
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ереван, армения, никол пашинян, франция
17:36 01.05.2022 (обновлено: 18:14 01.05.2022)
В Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками
В Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками и начали устанавливать шатры