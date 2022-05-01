https://ria.ru/20220501/embargo-1786491854.html

Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа

Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа - РИА Новости, 01.05.2022

Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа

Более 60% жителей Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T20:51

2022-05-01T20:51

2022-05-01T20:58

словакия

нефть

цены на нефть

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782910626_0:286:2592:1744_1920x0_80_0_0_89333d3adf6d1c462698d9286332420b.jpg

ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Более 60% жителей Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного агентством Fokus для телеканала Markiza."Против отказа от поставок газа и нефти из России высказались 62% опрошенных. Более других этой позиции придерживаются избиратели левоориентированных партий "Республика" (93%), "Курс – социальная демократия" (82%), "Голос – социальная демократия" (69%), "Мы – семья" (55%)", - говорится в комментарии агентства Fokus к результатам опроса.Около 25% респондентов высказали согласие с отказом от российских энергоносителей в течение нескольких ближайших лет, даже при условии роста цен на них. Еще 7% опрошенных поддержали отключение от нефти и газа из РФ уже в этом году.Готовы расстаться с топливом из РФ сторонники правоцентристских партий и движений: партии "Прогрессивная Словакия" (за моментальный отказ выступают 26%, в течение нескольких лет – 34%), движения "Обычные люди и независимые личности" (соответственно 16% и 45%), Христианско-демократического движения (12% и 38%), партии "Свобода и солидарность" (11% и 43%).Опрос был проведен в период с 30 марта по 6 апреля, в нем участвовали 1007 человек в возрасте от 18 лет, имеющих различный уровень образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные о допустимом уровне неточностей в опросе не сообщаются.

https://ria.ru/20220428/gaz-1786022615.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, нефть, цены на нефть, экономика