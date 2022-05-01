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Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа - РИА Новости, 01.05.2022
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Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа
Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа - РИА Новости, 01.05.2022
Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа
Более 60% жителей Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T20:51
2022-05-01T20:58
словакия
нефть
цены на нефть
экономика
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ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Более 60% жителей Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного агентством Fokus для телеканала Markiza."Против отказа от поставок газа и нефти из России высказались 62% опрошенных. Более других этой позиции придерживаются избиратели левоориентированных партий "Республика" (93%), "Курс – социальная демократия" (82%), "Голос – социальная демократия" (69%), "Мы – семья" (55%)", - говорится в комментарии агентства Fokus к результатам опроса.Около 25% респондентов высказали согласие с отказом от российских энергоносителей в течение нескольких ближайших лет, даже при условии роста цен на них. Еще 7% опрошенных поддержали отключение от нефти и газа из РФ уже в этом году.Готовы расстаться с топливом из РФ сторонники правоцентристских партий и движений: партии "Прогрессивная Словакия" (за моментальный отказ выступают 26%, в течение нескольких лет – 34%), движения "Обычные люди и независимые личности" (соответственно 16% и 45%), Христианско-демократического движения (12% и 38%), партии "Свобода и солидарность" (11% и 43%).Опрос был проведен в период с 30 марта по 6 апреля, в нем участвовали 1007 человек в возрасте от 18 лет, имеющих различный уровень образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные о допустимом уровне неточностей в опросе не сообщаются.
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словакия, нефть, цены на нефть, экономика
20:51 01.05.2022 (обновлено: 20:58 01.05.2022)
 
Опрос показал, что 60 процентов словаков против отказа от российского газа

Опрос показал, что более шестидесяти процентов словаков против отказа от газа из России

CC0 / Wizzard / Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики
Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
CC0 / Wizzard /
Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Архивное фото
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ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Более 60% жителей Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного агентством Fokus для телеканала Markiza.
"Против отказа от поставок газа и нефти из России высказались 62% опрошенных. Более других этой позиции придерживаются избиратели левоориентированных партий "Республика" (93%), "Курс – социальная демократия" (82%), "Голос – социальная демократия" (69%), "Мы – семья" (55%)", - говорится в комментарии агентства Fokus к результатам опроса.
Около 25% респондентов высказали согласие с отказом от российских энергоносителей в течение нескольких ближайших лет, даже при условии роста цен на них. Еще 7% опрошенных поддержали отключение от нефти и газа из РФ уже в этом году.
Готовы расстаться с топливом из РФ сторонники правоцентристских партий и движений: партии "Прогрессивная Словакия" (за моментальный отказ выступают 26%, в течение нескольких лет – 34%), движения "Обычные люди и независимые личности" (соответственно 16% и 45%), Христианско-демократического движения (12% и 38%), партии "Свобода и солидарность" (11% и 43%).
Опрос был проведен в период с 30 марта по 6 апреля, в нем участвовали 1007 человек в возрасте от 18 лет, имеющих различный уровень образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные о допустимом уровне неточностей в опросе не сообщаются.
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