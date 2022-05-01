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N-TV: немецкую экономику ждет "непогода" из-за дорогого газа - РИА Новости, 01.05.2022
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N-TV: немецкую экономику ждет "непогода" из-за дорогого газа
N-TV: немецкую экономику ждет "непогода" из-за дорогого газа - РИА Новости, 01.05.2022
N-TV: немецкую экономику ждет "непогода" из-за дорогого газа
Подорожание энергоресурсов и возможное эмбарго на российское топливо грозит Германии рецессией, заявили N-TV опрошенные экономисты. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:05
2022-05-01T21:33
в мире
санкции в отношении россии
экономика
германия
deutsche bank
allianz se
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подорожание энергоресурсов и возможное эмбарго на российское топливо грозит Германии рецессией, заявили N-TV опрошенные экономисты."Без энергетического эмбарго (на российское сырье. — Прим. ред.) экономика Германии все равно должна заметно вырасти в этом году. Но с учетом серьезных негативных рисков все может сложиться иначе", — уверена главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб.Она объяснила, что сейчас на экономику влияет комплекс трудностей: нарушение цепочки поставок, коронавирусные ограничения, нехватка рабочей силы в Китае, а также рост цен из-за украинского кризиса.Экономический эксперт Вероника Гримм из экспертного совета правительства Германии также предсказала "непогоду" для экономики страны."Можно ожидать, что цены на энергоносители останутся на высоком уровне. Это серьезный вызов для конкурентоспособности в долгосрочной перспективе", — сказала она.По ее словам, без срочных инвестиций в возобновляемую энергетику ситуацию в стране выправить не удастся."Энергетическая политика — это также политика безопасности, теперь это стало ясно", — добавила она.Келер-Гейб согласилась с коллегой и указала на рекордную инфляцию и снижение покупательной способности в Германии. Также она предсказала снижение уровня доходов в этом году."В четвертом квартале 2021 года согласованная почасовая заработная плата выросла на 1,1 процента — при уровне инфляции в пять процентов", — привела данные она.Экономист Allianz Катарина Утермель предсказала самое резкое снижение реальной зарплаты после воссоединения ФРГ и ГДР."Домохозяйства никогда не были так пессимистичны, как сейчас. Мы ожидаем серьезного спада в потреблении", — пояснила специалист, добавив, что проблемы будут и на рынке труда.Экономист из Deutsche Bank Марк Шаттенберг вовсе заявил, что положительные тенденции на рынке труда закончатся при перебоях в поставках российского газа.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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в мире, санкции в отношении россии, экономика, германия, deutsche bank , allianz se, kfw
21:05 01.05.2022 (обновлено: 21:33 01.05.2022)
 
N-TV: немецкую экономику ждет "непогода" из-за дорогого газа

N-TV: без российского газа немецкую экономику ждет "непогода"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подорожание энергоресурсов и возможное эмбарго на российское топливо грозит Германии рецессией, заявили N-TV опрошенные экономисты.
"Без энергетического эмбарго (на российское сырье. — Прим. ред.) экономика Германии все равно должна заметно вырасти в этом году. Но с учетом серьезных негативных рисков все может сложиться иначе", — уверена главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб.
Она объяснила, что сейчас на экономику влияет комплекс трудностей: нарушение цепочки поставок, коронавирусные ограничения, нехватка рабочей силы в Китае, а также рост цен из-за украинского кризиса.
Экономический эксперт Вероника Гримм из экспертного совета правительства Германии также предсказала "непогоду" для экономики страны.
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"Можно ожидать, что цены на энергоносители останутся на высоком уровне. Это серьезный вызов для конкурентоспособности в долгосрочной перспективе", — сказала она.
По ее словам, без срочных инвестиций в возобновляемую энергетику ситуацию в стране выправить не удастся.
"Энергетическая политика — это также политика безопасности, теперь это стало ясно", — добавила она.
Келер-Гейб согласилась с коллегой и указала на рекордную инфляцию и снижение покупательной способности в Германии. Также она предсказала снижение уровня доходов в этом году.
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"В четвертом квартале 2021 года согласованная почасовая заработная плата выросла на 1,1 процента — при уровне инфляции в пять процентов", — привела данные она.
Экономист Allianz Катарина Утермель предсказала самое резкое снижение реальной зарплаты после воссоединения ФРГ и ГДР.
"Домохозяйства никогда не были так пессимистичны, как сейчас. Мы ожидаем серьезного спада в потреблении", — пояснила специалист, добавив, что проблемы будут и на рынке труда.
Экономист из Deutsche Bank Марк Шаттенберг вовсе заявил, что положительные тенденции на рынке труда закончатся при перебоях в поставках российского газа.
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Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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