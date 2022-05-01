https://ria.ru/20220501/dzholi-1786456014.html
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину - РИА Новости, 01.05.2022
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
Визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину организован, чтобы отвлечь внимание от ситуации вокруг завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявила... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:31
2022-05-01T15:31
2022-05-01T16:55
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
анджелина джоли (войт)
украина
львов
азовсталь
мариуполь
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину организован, чтобы отвлечь внимание от ситуации вокруг завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. "Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине", — написала она в Telegram-канале.Захарова отметила, что Джоли служит послом доброй воли ООН, однако организация "поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы"."Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута - внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали", — добавила Захарова.По ее словам, на "Азовстали" украинские военные "держал в заложниках гражданских", однако в этих условиях "гении западного пиара" задействуют артистку в своих акциях.Ранее американские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках "личного" визита в регион.
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786453809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, анджелина джоли (войт), украина, львов, азовсталь, мариуполь
15:31 01.05.2022 (обновлено: 16:55 01.05.2022)
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
Захарова: визит Анджелины Джоли на Украину должен отвлечь внимание от "Азовстали"
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину организован, чтобы отвлечь внимание от ситуации вокруг завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявила
представитель российского МИД Мария Захарова.
"Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине", — написала она в Telegram-канале.
Захарова отметила, что Джоли служит послом доброй воли ООН, однако организация "поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы".
"Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута - внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали", — добавила Захарова.
По ее словам, на "Азовстали" украинские военные "держал в заложниках гражданских", однако в этих условиях "гении западного пиара" задействуют артистку в своих акциях.
Ранее американские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли
, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ
), находится в городе Львов
в рамках "личного" визита в регион.