Рейтинг@Mail.ru
Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220501/dvizhenie-1786417545.html
Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая
Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая - РИА Новости, 01.05.2022
Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая
Движение в центре и на севере Москвы частично ограничат в ночь с 1 на 2 мая из-за праздника Ураза-байрам. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:26
2022-05-01T08:26
общество
садовое кольцо (москва)
россия
день победы
москва
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782474956_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_24c658eac60b8f8c10cf15c6db12aaa2.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Движение в центре и на севере Москвы частично ограничат в ночь с 1 на 2 мая из-за праздника Ураза-байрам.Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в связи с проведением Ураза-байрама ночью с 1 на 2 мая и утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна.Так, 2 мая с 00.01 до 11.00 будут перекрыты улица Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, улица Щепкина от улицы Самарская до Садового кольца, улица Мещанская от Садового кольца до улицы Дурова, улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гиляровского, Выползов переулок от улицы Дурова до дома 10 по Выползову переулку.Также 2 мая с 4.00 до 11.00 будут перекрыты улицы Большая Татарская от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Старый Толмачёвский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Малый Татарский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Климентовский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Озерковский переулок от улицы Большая Татарская до Озерковской набережной.Кроме того, 2 мая с 5.00 до 10.00 будет перекрыта улица Хачатуряна в каждом направлении от улицы Каргапольская до улицы Санникова.Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году его будут праздновать 2 мая. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.
https://ria.ru/20210501/pervomay-1730137396.html
садовое кольцо (москва)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782474956_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ce0b4923903dbe8c15124c946be37ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, садовое кольцо (москва), россия, день победы, москва
08:26 01.05.2022
 
Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая

Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая из-за Ураза-байрама

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Движение в центре и на севере Москвы частично ограничат в ночь с 1 на 2 мая из-за праздника Ураза-байрам.
Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в связи с проведением Ураза-байрама ночью с 1 на 2 мая и утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна.
Так, 2 мая с 00.01 до 11.00 будут перекрыты улица Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, улица Щепкина от улицы Самарская до Садового кольца, улица Мещанская от Садового кольца до улицы Дурова, улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гиляровского, Выползов переулок от улицы Дурова до дома 10 по Выползову переулку.
Также 2 мая с 4.00 до 11.00 будут перекрыты улицы Большая Татарская от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Старый Толмачёвский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Малый Татарский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Климентовский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Озерковский переулок от улицы Большая Татарская до Озерковской набережной.
Кроме того, 2 мая с 5.00 до 10.00 будет перекрыта улица Хачатуряна в каждом направлении от улицы Каргапольская до улицы Санникова.
Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году его будут праздновать 2 мая. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.
Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая 2021, 08:00
Первомай шагает по стране: праздник на все времена
 
РелигияОбществоСадовое кольцо (Москва)РоссияДень ПобедыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала