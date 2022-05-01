https://ria.ru/20220501/dvizhenie-1786417545.html

Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая

Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая - РИА Новости, 01.05.2022

Движение в центре и на севере Москвы ограничат в ночь на 2 мая

Движение в центре и на севере Москвы частично ограничат в ночь с 1 на 2 мая из-за праздника Ураза-байрам. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:26

2022-05-01T08:26

2022-05-01T08:26

общество

садовое кольцо (москва)

россия

день победы

москва

религия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Движение в центре и на севере Москвы частично ограничат в ночь с 1 на 2 мая из-за праздника Ураза-байрам.Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в связи с проведением Ураза-байрама ночью с 1 на 2 мая и утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна.Так, 2 мая с 00.01 до 11.00 будут перекрыты улица Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, улица Щепкина от улицы Самарская до Садового кольца, улица Мещанская от Садового кольца до улицы Дурова, улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гиляровского, Выползов переулок от улицы Дурова до дома 10 по Выползову переулку.Также 2 мая с 4.00 до 11.00 будут перекрыты улицы Большая Татарская от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Старый Толмачёвский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Малый Татарский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Климентовский переулок от улицы Большая Татарская до Новокузнецкой улицы, Озерковский переулок от улицы Большая Татарская до Озерковской набережной.Кроме того, 2 мая с 5.00 до 10.00 будет перекрыта улица Хачатуряна в каждом направлении от улицы Каргапольская до улицы Санникова.Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году его будут праздновать 2 мая. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.

https://ria.ru/20210501/pervomay-1730137396.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, садовое кольцо (москва), россия, день победы, москва