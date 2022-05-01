https://ria.ru/20220501/draka-1786426799.html

Экс-депутат, отсидевший за избиение DJ Smash, устроил новую потасовку

Экс-депутат, отсидевший за избиение DJ Smash, устроил новую потасовку - РИА Новости, 01.05.2022

Экс-депутат, отсидевший за избиение DJ Smash, устроил новую потасовку

Экс-депутат краевого заксобрания Александр Телепнев, отсидевший за избиение DJ Smash, устроил потасовку в баре "Наташа" в Перми, в результате которой пострадали РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:24

2022-05-01T10:24

2022-05-01T10:24

александр телепнев

происшествия

пермь

dj smash

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ПЕРМЬ, 1 мая - РИА Новости. Экс-депутат краевого заксобрания Александр Телепнев, отсидевший за избиение DJ Smash, устроил потасовку в баре "Наташа" в Перми, в результате которой пострадали два человека, в ситуации разбирается полиция, сообщил РИА Новости адвокат Константин Орлов.Ранее в соцсетях была опубликована информация, что бывший депутат краевого заксобрания Александр Телепнев в ночь с 29 на 30 апреля находился в баре "Наташа" в Перми и якобы начал бросаться стулом и бокалом после того, как заиграла песня Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash. Как утверждал пользователь, бармена после инцидента госпитализировали с разбитой головой, а пострадавшему гостю бара накладывали швы. Сообщение в соцсети сопровождала запись с камер видеонаблюдения, как указал автор, из бара "Наташа". На видео видно, как один из мужчин (похожий на Телепнева) бросает в сторону барной стойки стул, потом проходит через толпу и кидает в прежнем направлении еще один небольшой предмет. После этого запись прерывается.При этом Телепнев в ноябре 2019 года был условно-досрочно освобожден из колонии-поселения, куда попал после конфликта в ночном клубе Перми с Андреем Ширманом (DJ Smash - ред.) в феврале 2018 года. Суд установил, что Александр Телепнев и его друг - промоутер Сергей Ванкевич избили музыканта после того, как тот отказался сделать повторное селфи. Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Ванкевича выпустили на свободу в октябре 2019 года."Да, я представляю интересы потерпевшего. Зарегистрировали в полиции заявление, чтобы разобраться в рамках правового поля. Полиция должна дать оценку действиям Телепнева. Потерпевший после инцидента его не видел", — рассказал РИА Новости адвокат Константин Орлов.По его информации, во время инцидента в баре пострадали два человека – бармен и один посетитель.В краевой полиции РИА Новости рассказали, что по факту потасовки в баре "проводится проверка, личности участников установлены". Их личные данные в ведомстве раскрывать не стали.Из открытых источников известно, что экс-парламентарий является мастером спорта по рукопашному бою и руководителем краевой Федерации смешанного боевого единоборства ММА. После освобождения по УДО Телепнев заявлял, что намерен вернуться в политику.

https://ria.ru/20220430/dokhody-1786346254.html

https://ria.ru/20220429/burnashov-1786075452.html

пермь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр телепнев, происшествия, пермь, dj smash