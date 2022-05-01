https://ria.ru/20220501/donetsk-1786447766.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мужчина

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мужчина - РИА Новости, 01.05.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:56

2022-05-01T13:56

2022-05-01T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецк (днр)

украина

кировский район

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Кировском районе Донецка обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что в результате обстрела также зафиксированы повреждения газовой магистрали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/donbass-1786431611.html

https://ria.ru/20220501/yasinovataya-1786442279.html

донецк (днр)

украина

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, кировский район