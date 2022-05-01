При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мужчина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск ранен мирный житель
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В Кировском районе Донецка обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что в результате обстрела также зафиксированы повреждения газовой магистрали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.