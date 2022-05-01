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Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/donbass-1786446155.html
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой
Украинские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:37
2022-05-01T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ нанесли удар по ж/д-инфраструктуре Ясиноватой. Под обстрел попала восточная сортировка пути отстоя, повреждены железнодорожные вагоны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786440196.html
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Дарья Буймова
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в мире, ясиноватая
13:37 01.05.2022 (обновлено: 13:53 01.05.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой

Украинские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВелосипедист едет по перрону станции Ясиноватая
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ нанесли удар по ж/д-инфраструктуре Ясиноватой. Под обстрел попала восточная сортировка пути отстоя, повреждены железнодорожные вагоны", - говорится в сообщении.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЯсиноватая
 
 
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