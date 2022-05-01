https://ria.ru/20220501/donbass-1786446155.html
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой
Украинские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:37
2022-05-01T13:37
2022-05-01T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ нанесли удар по ж/д-инфраструктуре Ясиноватой. Под обстрел попала восточная сортировка пути отстоя, повреждены железнодорожные вагоны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786440196.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая
13:37 01.05.2022 (обновлено: 13:53 01.05.2022)
Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой
Украинские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Ясиноватой