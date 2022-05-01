11:17 01.05.2022 (обновлено: 11:41 01.05.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Глубокую Балку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке и Глубокой Балке 27 мин и шесть снарядов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2,5 часа обстреляли населенные пункты Горловка и Глубокая Балка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров и снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 08.20 по 10.40. Обстрелам подверглись населенные пункты Горловка и дважды Глубока Балка, в общей сложности было выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.