Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/donbass-1786428827.html
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 01.05.2022
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из "Градов", сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:43
2022-05-01T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из "Градов", сообщает народная милиция республики.Сообщается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120 и 82-миллиметровых миномётов, а также вооружения БМП.
https://ria.ru/20220501/donbass-1786428563.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
10:43 01.05.2022 (обновлено: 11:40 01.05.2022)
 
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по республике

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из "Градов", сообщает народная милиция республики.
Сообщается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120 и 82-миллиметровых миномётов, а также вооружения БМП.
Бойцы Народной милиции ЛНР в селе Крымское Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 10:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала