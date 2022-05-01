https://ria.ru/20220501/donbass-1786428827.html
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 01.05.2022
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из "Градов", сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:43
2022-05-01T10:43
2022-05-01T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из "Градов", сообщает народная милиция республики.Сообщается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120 и 82-миллиметровых миномётов, а также вооружения БМП.
https://ria.ru/20220501/donbass-1786428563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире
10:43 01.05.2022 (обновлено: 11:40 01.05.2022)
ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по республике