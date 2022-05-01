https://ria.ru/20220501/donbass-1786428827.html

ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР

ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 01.05.2022

ВСУ за прошедшие сутки выпустили более ста снарядов и мин по ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из "Градов", сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:43

2022-05-01T10:43

2022-05-01T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из "Градов", сообщает народная милиция республики.Сообщается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120 и 82-миллиметровых миномётов, а также вооружения БМП.

https://ria.ru/20220501/donbass-1786428563.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире