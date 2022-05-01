Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек и семь единиц техники
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР в селе Крымское Луганской области
Бойцы Народной милиции ЛНР в селе Крымское Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска потеряли 9 человек личного состава, а также 3 бронетранспортера и 4 единицы автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 9 человек личного состава; 3 бронетранспортера; 4 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.
Сообщается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 81 снаряд из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по пяти населенным пунктам.
"С целью пресечения огневой активности противника по мирным гражданам Республики дежурными огневыми средствами подразделений НМ (Народной милиции - ред.) ЛНР позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), с которых велся огонь, были оперативно обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.