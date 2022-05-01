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Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/donbass-1786428563.html
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек - РИА Новости, 01.05.2022
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек
За прошедшие сутки украинские войска потеряли 9 человек личного состава, а также 3 бронетранспортера и 4 единицы автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:42
2022-05-01T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска потеряли 9 человек личного состава, а также 3 бронетранспортера и 4 единицы автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 9 человек личного состава; 3 бронетранспортера; 4 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.Сообщается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 81 снаряд из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по пяти населенным пунктам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/dnr-1786428159.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
10:42 01.05.2022
 
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек

Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек и семь единиц техники

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР в селе Крымское Луганской области
Бойцы Народной милиции ЛНР в селе Крымское Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР в селе Крымское Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска потеряли 9 человек личного состава, а также 3 бронетранспортера и 4 единицы автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 9 человек личного состава; 3 бронетранспортера; 4 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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Сообщается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 81 снаряд из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по пяти населенным пунктам.
"С целью пресечения огневой активности противника по мирным гражданам Республики дежурными огневыми средствами подразделений НМ (Народной милиции - ред.) ЛНР позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), с которых велся огонь, были оперативно обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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