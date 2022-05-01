Рейтинг@Mail.ru
В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/donbass-1786423410.html
В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов
В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов - РИА Новости, 01.05.2022
В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов
Три школы, два детских сада, более 4,6 тысячи бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:40
2022-05-01T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
ясиноватая
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91efc1e64c7ff971c837cfb995aa65cc.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Три школы, два детских сада, более 4,6 тысячи бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В Ясиноватой в результате очередного обстрела обесточено 19 ТП, 3 школы, 2 детских сада, 4639 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/donbass-1786417711.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220501/obstrel-1786414340.html
ясиноватая
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a0b7af95ebf0ea3f83ce0cf6b5321d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, ясиноватая, россия, украина
09:40 01.05.2022 (обновлено: 09:41 01.05.2022)
 
В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов

В ДНР заявили, что в Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточены школы и детсады

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Три школы, два детских сада, более 4,6 тысячи бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
Ясиноватой в результате очередного обстрела обесточено 19 ТП, 3 школы, 2 детских сада, 4639 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 08:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллеристы ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 07:30В мире
Националисты обстреляли школу и детсад в Херсонской области, есть погибшие
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЯсиноватаяРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала