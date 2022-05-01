09:40 01.05.2022 (обновлено: 09:41 01.05.2022)
В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов
В ДНР заявили, что в Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточены школы и детсады
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Три школы, два детских сада, более 4,6 тысячи бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"В Ясиноватой в результате очередного обстрела обесточено 19 ТП, 3 школы, 2 детских сада, 4639 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.