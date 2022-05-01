https://ria.ru/20220501/donbass-1786423410.html

В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов

В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов - РИА Новости, 01.05.2022

В Ясиноватой обесточены три школы, два детсада, более 4,6 тысячи абонентов

Три школы, два детских сада, более 4,6 тысячи бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:40

2022-05-01T09:40

2022-05-01T09:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

ясиноватая

россия

украина

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Три школы, два детских сада, более 4,6 тысячи бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В Ясиноватой в результате очередного обстрела обесточено 19 ТП, 3 школы, 2 детских сада, 4639 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/donbass-1786417711.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220501/obstrel-1786414340.html

ясиноватая

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ясиноватая, россия, украина