https://ria.ru/20220501/donbass-1786420062.html

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 01.05.2022

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, ранены 6 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:05

2022-05-01T09:05

2022-05-01T09:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

донецк (днр)

россия

украина

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, ранены 6 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 59 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 6 мирных жителей, в Кировском районе Донецка, Еленовке и Дебальцево", - говорится в сообщении.Отмечается, что повреждены 37 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Снежном, Дебальцево, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220501/obstrel-1786414340.html

https://ria.ru/20220501/donbass-1786417711.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, донецк (днр), россия, украина