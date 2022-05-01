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Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/donbass-1786420062.html
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, ранены 6 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:05
2022-05-01T09:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
донецк (днр)
россия
украина
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, ранены 6 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 59 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 6 мирных жителей, в Кировском районе Донецка, Еленовке и Дебальцево", - говорится в сообщении.Отмечается, что повреждены 37 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Снежном, Дебальцево, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220501/obstrel-1786414340.html
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донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, донецк (днр), россия, украина
09:05 01.05.2022 (обновлено: 09:12 01.05.2022)
 
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР

В ДНР заявили о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки, ранены шесть мирных жителей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, ранены 6 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 59 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 6 мирных жителей, в Кировском районе Донецка, Еленовке и Дебальцево", - говорится в сообщении.
Артиллеристы ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 07:30В мире
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Отмечается, что повреждены 37 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Снежном, Дебальцево, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияУкраина
 
 
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