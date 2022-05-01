09:05 01.05.2022 (обновлено: 09:12 01.05.2022)
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР
В ДНР заявили о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки, ранены шесть мирных жителей
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, ранены 6 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 59 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 6 мирных жителей, в Кировском районе Донецка, Еленовке и Дебальцево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждены 37 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Снежном, Дебальцево, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.