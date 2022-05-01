08:27 01.05.2022 (обновлено: 08:36 01.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой три ракеты из БМ21 "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.00.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.