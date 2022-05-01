https://ria.ru/20220501/dnr-1786428159.html

Военнослужащие ДНР уничтожили 51 украинского националиста за сутки

Военнослужащие ДНР уничтожили 51 украинского националиста за сутки - РИА Новости, 01.05.2022

Военнослужащие ДНР уничтожили 51 украинского националиста за сутки

Военнослужащие ДНР за прошедшие сутки уничтожили 51 украинского националиста, три огневые позиции и один танк, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:38

2022-05-01T10:38

2022-05-01T10:52

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Военнослужащие ДНР за прошедшие сутки уничтожили 51 украинского националиста, три огневые позиции и один танк, сообщает народная милиция республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 51 украинского националиста, три огневые позиции 122-мм гаубицы Д-30, один танк, два бронетранспортёра и грузовое транспортное средство. Захвачена одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и одна БМП", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.Сообщается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120 и 82-миллиметровых миномётов, а также вооружения БМП.Под обстрелы попали пять населенных пунктов, получили ранения 13 мирных жителей, повреждены 37 жилых домов, 7 объектов гражданской инфраструктуры и 2 транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786422111.html

https://ria.ru/20220501/mariupol-1786428716.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, украина