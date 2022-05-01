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Демонстранты в Бельгии надели бочки для нефти из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 01.05.2022
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Демонстранты в Бельгии надели бочки для нефти из-за роста цен на топливо
Демонстранты в Бельгии надели бочки для нефти из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 01.05.2022
Демонстранты в Бельгии надели бочки для нефти из-за роста цен на топливо
Активисты в Бельгии пришли на первомайскую демонстрацию в бочках для нефти, протестуя против роста цен на топливо и продукты первой необходимости, передает... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T18:46
2022-05-01T19:34
цены на нефть
бельгия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Активисты в Бельгии пришли на первомайскую демонстрацию в бочках для нефти, протестуя против роста цен на топливо и продукты первой необходимости, передает корреспондент РИА Новости."На нас сегодня ничего нет, кроме этих бочек. Это означает, что после оплаты топлива для машины, отопления дома и приготовления еды у нас ничего не осталось", — сказала одна из участниц акции.Митинг в центре Брюсселя организовала крайне левая Партия труда Бельгии, выступающая за фиксированные цены на топливо и товары первой необходимости.По словам лидера партии Рауля Хедебу, крупные компании, доминирующие на европейских рынках, пользуются своим положением для обогащения на фоне падения покупательной способности работающих граждан. "Когда мы заполняем наши тележки в супермаркетах, оплачиваем счета за электричество и газ, мы наблюдаем такую же картину. Во всех секторах компании-гиганты фактически пользуются монопольным положением. Они контролируют большую часть рынка и устанавливают цены", — возмутился политик.По его мнению, утверждения властей о том, что высокие цены на топливо стали результатом конфликта на Украине, не выдерживают критики, так как они выросли еще до его начала. "На данный момент каких-либо проблем с поставками нет. Главная причина роста цен — это спекуляции и жажда наживы", — подчеркнул Хедебу.Ранее партия выступала за установление верхнего предела цены за литр бензина и дизельного топлива в Бельгии на уровне 1,4 евро.В марте правительство Бельгии на фоне роста цен на топливо и электроэнергию решило временно снизить НДС на электричество и газ с 21 процента до шести процентов, а также сократить акцизы на автомобильное топливо. Это привело к временному снижению цен. Но в настоящее время литр дизельного топлива вновь стоит два евро за литр.
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Активисты в Бельгии пришли в нефтяных бочках в знак протеста из-за роста цен
Активисты в Бельгии пришли на первомайскую демонстрацию в бочках для нефти, протестуя против роста цен на топливо и продукты первой необходимости, передает корреспондент РИА Новости. "На нас сегодня ничего нет, кроме этих бочек. Это означает, что после оплаты топлива для машины, отопления дома и приготовления еды, у нас ничего не осталось", - сказала одна из участниц акции.
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цены на нефть, бельгия, брюссель, украина
18:46 01.05.2022 (обновлено: 19:34 01.05.2022)
 
Демонстранты в Бельгии надели бочки для нефти из-за роста цен на топливо

Активисты в Бельгии пришли на демонстрацию в бочках для нефти из-за роста цен на топливо

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БРЮССЕЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Активисты в Бельгии пришли на первомайскую демонстрацию в бочках для нефти, протестуя против роста цен на топливо и продукты первой необходимости, передает корреспондент РИА Новости.
"На нас сегодня ничего нет, кроме этих бочек. Это означает, что после оплаты топлива для машины, отопления дома и приготовления еды у нас ничего не осталось", — сказала одна из участниц акции.
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Митинг в центре Брюсселя организовала крайне левая Партия труда Бельгии, выступающая за фиксированные цены на топливо и товары первой необходимости.
По словам лидера партии Рауля Хедебу, крупные компании, доминирующие на европейских рынках, пользуются своим положением для обогащения на фоне падения покупательной способности работающих граждан. "Когда мы заполняем наши тележки в супермаркетах, оплачиваем счета за электричество и газ, мы наблюдаем такую же картину. Во всех секторах компании-гиганты фактически пользуются монопольным положением. Они контролируют большую часть рынка и устанавливают цены", — возмутился политик.
По его мнению, утверждения властей о том, что высокие цены на топливо стали результатом конфликта на Украине, не выдерживают критики, так как они выросли еще до его начала. "На данный момент каких-либо проблем с поставками нет. Главная причина роста цен — это спекуляции и жажда наживы", — подчеркнул Хедебу.
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Ранее партия выступала за установление верхнего предела цены за литр бензина и дизельного топлива в Бельгии на уровне 1,4 евро.
В марте правительство Бельгии на фоне роста цен на топливо и электроэнергию решило временно снизить НДС на электричество и газ с 21 процента до шести процентов, а также сократить акцизы на автомобильное топливо. Это привело к временному снижению цен. Но в настоящее время литр дизельного топлива вновь стоит два евро за литр.
 
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