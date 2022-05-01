В Греции прошли первомайские демонстрации и забастовки

АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Демонстрации и забастовки в связи с Днем международной солидарности трудящихся прошли в воскресенье в Афинах и других городах Греции.Суточную забастовку проводят моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, а также работники метро и трамваев. Автобусы и троллейбусы работают на маршрутах с 9 утра до 9 вечера.В Афинах прошли три митинга.Коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) собрал митинг на центральной площади столицы - Синтагма - возле здания парламента."Единственно правильная сторона истории есть путь классовой борьбы, она двигает колесо истории вперед до полного освобождения рабочего класса, до отмены эксплуатации человека человеком", - заявил на митинге генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас.Так он ответил на заявления премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, что правительство "находится на правильной стороне истории в ситуации с Украиной".Демонстрация закончилась исполнением "Интернационала".Отдельный митинг провели в нескольких сотнях метров на площади Клафтмонас профсоюз работников государственного сектора ADEDY и профобъединение частного сектора Греции - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE). В митинге участвовали также представители организаций мигрантов и беженцев, в том числе из Бангладеш и Палестины.Свой митинг поменьше провели возле Афинского университета внепарламентские левацкие партии и организации.Демонстрации прошли и в других города Греции – Салониках, Патрах, Ираклионе.Требования у всех были одни – изменить экономическую политику правительства, обеспечить право трудящихся на достойную зарплату и социальную защиту, отмены всех антитрудовых законов, ведущих к ликвидации коллективных и индивидуальных прав работников, а также прекратить тратить деньги на вооружения. На митингах звучали лозунги против участия Греции в событиях на Украине. Профсоюзы требуют повышения зарплаты и борьбы с дороговизной.Премьер-министр Мицотакис написал в соцсети, что правительство приветствует День труда введением существенной меры для работников - повышением с 1 мая минимальной заработной платы на 50 евро в месяц, что даст дополнительно заработную плату каждый год, и увеличением пособия по безработице на 31 евро в месяц."Мы чтим мир труда не лозунгами, а действиями!" - заявил премьер.Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая в Греции перенесен на понедельник, 2 мая.
Демонстрации и забастовки в связи с Днем международной солидарности трудящихся прошли в воскресенье в Афинах и других городах Греции. Суточную забастовку проводят моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, а также работники метро и трамваев. Автобусы и троллейбусы работают на маршрутах с 9 утра до 9 вечера.
В Греции прошли первомайские демонстрации и забастовки
В Греции прошли демонстрации в честь Дня международной солидарности трудящихся
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АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Демонстрации и забастовки в связи с Днем международной солидарности трудящихся прошли в воскресенье в Афинах и других городах Греции.
Суточную забастовку проводят моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, а также работники метро и трамваев. Автобусы и троллейбусы работают на маршрутах с 9 утра до 9 вечера.
В Афинах прошли три митинга.
Коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) собрал митинг на центральной площади столицы - Синтагма - возле здания парламента.
"Единственно правильная сторона истории есть путь классовой борьбы, она двигает колесо истории вперед до полного освобождения рабочего класса, до отмены эксплуатации человека человеком", - заявил на митинге генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас.
Так он ответил на заявления премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, что правительство "находится на правильной стороне истории в ситуации с Украиной".
Отдельный митинг провели в нескольких сотнях метров на площади Клафтмонас профсоюз работников государственного сектора ADEDY и профобъединение частного сектора Греции - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE). В митинге участвовали также представители организаций мигрантов и беженцев, в том числе из Бангладеш и Палестины.
Свой митинг поменьше провели возле Афинского университета внепарламентские левацкие партии и организации.
Демонстрации прошли и в других города Греции – Салониках, Патрах, Ираклионе.
Требования у всех были одни – изменить экономическую политику правительства, обеспечить право трудящихся на достойную зарплату и социальную защиту, отмены всех антитрудовых законов, ведущих к ликвидации коллективных и индивидуальных прав работников, а также прекратить тратить деньги на вооружения. На митингах звучали лозунги против участия Греции в событиях на Украине. Профсоюзы требуют повышения зарплаты и борьбы с дороговизной.
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"Мир! Труд! Май!" Как хорошо вы знаете историю и традиции Первомая?
Вчера, 08:00
Премьер-министр Мицотакис написал в соцсети, что правительство приветствует День труда введением существенной меры для работников - повышением с 1 мая минимальной заработной платы на 50 евро в месяц, что даст дополнительно заработную плату каждый год, и увеличением пособия по безработице на 31 евро в месяц.
"Мы чтим мир труда не лозунгами, а действиями!" - заявил премьер.
Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая в Греции перенесен на понедельник, 2 мая.
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