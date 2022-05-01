https://ria.ru/20220501/delo-1786488000.html

СК возбудил дело после обстрела пограничников со стороны Украины

СК возбудил дело после обстрела пограничников со стороны Украины - РИА Новости, 01.05.2022

СК возбудил дело после обстрела пограничников со стороны Украины

После обстрела пограничников со стороны Украины возбуждено дело о посягательстве на жизнь военнослужащего и уничтожении военного имущества, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T20:11

2022-05-01T20:11

2022-05-01T20:32

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. После обстрела пограничников со стороны Украины возбуждено дело о посягательстве на жизнь военнослужащего и уничтожении военного имущества, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В связи с обстрелом российских пограничников украинскими силовиками возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 346 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; умышленное уничтожение или повреждение военного имущества)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 29 апреля украинские военнослужащие произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 миллиметров по сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Брянской области, находившимся на территории пограничной заставы "Белая Березка" в Трубчевском районе. В результате разрывов артиллерийских мин на территории пограничной заставы повреждены административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения.Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими вооруженными формированиями 30 апреля участка местности вблизи нефтеналивной станции ОАО "Русснефть" в селе Жеча Стародубского района Брянской области. В результате взрывов боеприпасов повреждены здание насосной станции, нефтеналивная труба, металлические конструкции и хозяйственные постройки. Данные действия украинских националистов квалифицированы следствием по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц).

https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786465072.html

https://ria.ru/20220501/obstrely-1786473077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)