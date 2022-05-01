Рейтинг@Mail.ru
СК завел два дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/delo-1786459526.html
СК завел два дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ
СК завел два дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022
СК завел два дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ
Следственный комитет России завел два уголовных дела после обстрела украинскими военными жилых микрорайонов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:05
2022-05-01T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366413_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_21fa8ee0d5d9e38c3d4dea696f0c0aea.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России завел два уголовных дела после обстрела украинскими военными жилых микрорайонов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства."Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (далее - 54 ОМБ) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в конце апреля с территории под контролем военнослужащих 54-й ОМБ из артиллерийского вооружения были обстреляны жилые кварталы Петровского и Кировского районов города Донецка. После обстрела ребенок и женщина получили осколочные ранения, им оказана медпомощь. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.Отмечается, что военные следователи осмотрели места происшествий и допросили свидетелей. Сейчас устанавливают причастных к преступлениям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/boeviki-1786393141.html
россия
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
2022-05-01T16:05
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366413_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23b67e6fe86987a8c5229347d68288cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
16:05 01.05.2022 (обновлено: 16:06 01.05.2022)
 
СК завел два дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ

СК завел два уголовных дела после обстрела жилых микрорайонов Донецка военными Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России завел два уголовных дела после обстрела украинскими военными жилых микрорайонов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (далее - 54 ОМБ) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в конце апреля с территории под контролем военнослужащих 54-й ОМБ из артиллерийского вооружения были обстреляны жилые кварталы Петровского и Кировского районов города Донецка. После обстрела ребенок и женщина получили осколочные ранения, им оказана медпомощь. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Отмечается, что военные следователи осмотрели места происшествий и допросили свидетелей. Сейчас устанавливают причастных к преступлениям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
30 апреля, 21:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР в результате обстрелов украинских войск ранены восемь мирных жителей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала