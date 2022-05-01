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СК завел два дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ

СК завел два дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022

СК завел два дела после обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ

Следственный комитет России завел два уголовных дела после обстрела украинскими военными жилых микрорайонов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:05

2022-05-01T16:05

2022-05-01T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России завел два уголовных дела после обстрела украинскими военными жилых микрорайонов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства."Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (далее - 54 ОМБ) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в конце апреля с территории под контролем военнослужащих 54-й ОМБ из артиллерийского вооружения были обстреляны жилые кварталы Петровского и Кировского районов города Донецка. После обстрела ребенок и женщина получили осколочные ранения, им оказана медпомощь. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.Отмечается, что военные следователи осмотрели места происшествий и допросили свидетелей. Сейчас устанавливают причастных к преступлениям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/boeviki-1786393141.html

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры района Донецка после обстрела ВСУ Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка 2022-05-01T16:05 true PT0M17S

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)