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Медик рассказал о рисках низкого давления - РИА Новости, 01.05.2022
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Медик рассказал о рисках низкого давления
Медик рассказал о рисках низкого давления - РИА Новости, 01.05.2022
Медик рассказал о рисках низкого давления
Низкое давление - понятие условное: это не просто показатели ниже 100/60 мм рт. ст., а снижение на 20% от привычных рабочих цифр. Такое состояние может... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T01:27
2022-05-01T01:27
общество
здоровье - общество
кровяное давление
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Низкое давление - понятие условное: это не просто показатели ниже 100/60 мм рт. ст., а снижение на 20% от привычных рабочих цифр. Такое состояние может свидетельствовать о возникновении ряда серьезных заболеваний и даже повышать их риск, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Авиационной Евгения Иванова.Она указала, что важно и то, как человек чувствует себя при снижении давления. Некоторые этого вовсе не ощущают, но само по себе состояние нельзя считать небезопасным. Резкий спад давления может повысить риск возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний или свидетельствовать об их наличии.Хроническая артериальная гипотензия не так опасна, но существенно ухудшает самочувствие и качество жизни, поэтому тоже нуждается в терапии.
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общество, здоровье - общество, кровяное давление
01:27 01.05.2022
 
Медик рассказал о рисках низкого давления

Медик Иванова предупредила, что низкое давление может говорить о серьезных заболеваниях

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Измерение артериального давления. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Низкое давление - понятие условное: это не просто показатели ниже 100/60 мм рт. ст., а снижение на 20% от привычных рабочих цифр. Такое состояние может свидетельствовать о возникновении ряда серьезных заболеваний и даже повышать их риск, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Авиационной Евгения Иванова.
Она указала, что важно и то, как человек чувствует себя при снижении давления. Некоторые этого вовсе не ощущают, но само по себе состояние нельзя считать небезопасным. Резкий спад давления может повысить риск возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний или свидетельствовать об их наличии.
“Для острой артериальной гипотензии характерно резкое падение артериального давления, возникающее при коллапсе, из-за снижения функции сердца, тонуса сосудов и уменьшения объема циркулирующей крови. Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и проводимости, аллергической реакции, кровотечения”, - указала терапевт.
Хроническая артериальная гипотензия не так опасна, но существенно ухудшает самочувствие и качество жизни, поэтому тоже нуждается в терапии.
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