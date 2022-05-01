https://ria.ru/20220501/davlenie-1786408149.html

Медик рассказал о рисках низкого давления

Медик рассказал о рисках низкого давления - РИА Новости, 01.05.2022

Медик рассказал о рисках низкого давления

Низкое давление - понятие условное: это не просто показатели ниже 100/60 мм рт. ст., а снижение на 20% от привычных рабочих цифр. Такое состояние может... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T01:27

2022-05-01T01:27

2022-05-01T01:27

общество

здоровье - общество

кровяное давление

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Низкое давление - понятие условное: это не просто показатели ниже 100/60 мм рт. ст., а снижение на 20% от привычных рабочих цифр. Такое состояние может свидетельствовать о возникновении ряда серьезных заболеваний и даже повышать их риск, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Авиационной Евгения Иванова.Она указала, что важно и то, как человек чувствует себя при снижении давления. Некоторые этого вовсе не ощущают, но само по себе состояние нельзя считать небезопасным. Резкий спад давления может повысить риск возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний или свидетельствовать об их наличии.Хроническая артериальная гипотензия не так опасна, но существенно ухудшает самочувствие и качество жизни, поэтому тоже нуждается в терапии.

https://ria.ru/20211204/produkt-1762169115.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, кровяное давление