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Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных
Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который пресекает необоснованный сбор персональных данных потребителей и запрещает включать в договора условия,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:03
2022-05-01T15:03
вячеслав володин
госдума рф
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который пресекает необоснованный сбор персональных данных потребителей и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, даже если это необязательно. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей, подчеркивал Володин.Закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении и исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель вправе потребовать объяснить причину и правовые основания отказа.Документ закрепляет открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяет запрещенные в отношении потребителей действия продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров.К недопустимым, в частности, относятся условия, которые позволяют таким лицам отказаться исполнения договора или изменить его в одностороннем порядке, ограничивают их ответственность за неисполнение договора, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров. Недопустимыми будут считаться и условия договора, обязывающие при покупке одного товара приобретать другой, а также предусматривающие дополнительные платные работы и услуги без согласия потребителя.Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года. При этом положения, устанавливающие перечень недопустимых условий договора, будут распространяться на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
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вячеслав володин, госдума рф, общество, россия, владимир путин
15:03 01.05.2022
 
Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных

Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных потребителей

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который пресекает необоснованный сбор персональных данных потребителей и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, даже если это необязательно. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей, подчеркивал Володин.
Закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении и исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель вправе потребовать объяснить причину и правовые основания отказа.
Документ закрепляет открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяет запрещенные в отношении потребителей действия продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров.
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К недопустимым, в частности, относятся условия, которые позволяют таким лицам отказаться исполнения договора или изменить его в одностороннем порядке, ограничивают их ответственность за неисполнение договора, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров. Недопустимыми будут считаться и условия договора, обязывающие при покупке одного товара приобретать другой, а также предусматривающие дополнительные платные работы и услуги без согласия потребителя.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года. При этом положения, устанавливающие перечень недопустимых условий договора, будут распространяться на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
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