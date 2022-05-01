Рейтинг@Mail.ru
Чавушоглу: те, кто не хочет окончания конфликта на Украине, уже не прячутся - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/chavushoglu-1786486367.html
Чавушоглу: те, кто не хочет окончания конфликта на Украине, уже не прячутся
Чавушоглу: те, кто не хочет окончания конфликта на Украине, уже не прячутся - РИА Новости, 01.05.2022
Чавушоглу: те, кто не хочет окончания конфликта на Украине, уже не прячутся
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, они уже не прячутся. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:55
2022-05-01T19:55
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg
АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, они уже не прячутся."Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) встречается с обоими лидерами. Единственная цель нашего президента - остановить войну и свести двух лидеров вместе. Мы искренне продолжаем наши усилия… Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/kosachev-1782780428.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7df9436acc37242223b4845b279e5cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
19:55 01.05.2022
 
Чавушоглу: те, кто не хочет окончания конфликта на Украине, уже не прячутся

Чавушоглу: силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, уже не прячутся

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, они уже не прячутся.
"Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) встречается с обоими лидерами. Единственная цель нашего президента - остановить войну и свести двух лидеров вместе. Мы искренне продолжаем наши усилия… Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:00
Константин Косачев: Запад воспринимает успех России как свое поражение
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала