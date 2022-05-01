https://ria.ru/20220501/chavushoglu-1786486367.html

Чавушоглу: те, кто не хочет окончания конфликта на Украине, уже не прячутся

Чавушоглу: те, кто не хочет окончания конфликта на Украине, уже не прячутся - РИА Новости, 01.05.2022

Чавушоглу: те, кто не хочет окончания конфликта на Украине, уже не прячутся

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, они уже не прячутся. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:55

2022-05-01T19:55

2022-05-01T19:55

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

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АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, они уже не прячутся."Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) встречается с обоими лидерами. Единственная цель нашего президента - остановить войну и свести двух лидеров вместе. Мы искренне продолжаем наши усилия… Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/kosachev-1782780428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс