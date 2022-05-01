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В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 01.05.2022
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В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо
В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 01.05.2022
В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо
Розничные цены бензина и дизельного топлива резко выросли в Словении после того, как правительство не продлило ограничения в свете санкционного кризиса. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:27
2022-05-01T13:27
экономика
янез янша
словения
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БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Розничные цены бензина и дизельного топлива резко выросли в Словении после того, как правительство не продлило ограничения в свете санкционного кризиса.Правительство Словении 14 марта установило максимальные цены на бензин "европремиум 95" в размере 1,5 евро за литр, "евродизеля" - 1,54 литра с учетом НДС. На заседании в субботу кабмин решил не продлевать ограничения."Цена литра бензина "европремиум 95" на автозаправках в стране сегодня колеблется от 1,617 евро до 1,619 евро, литра "евродизеля" - от 1,816 до 1,824 евро. Для потребителей, которые за 50-ти литровый бак бензина платили 75 евро, теперь он стоит 80 евро. Пятидесятилитровый бак дизеля еще в субботу стоил 77 евро, по новым ценам – 90 евро", - передает телеканал N1 после объезда заправок в воскресенье.Кабмин премьера и лидера Словенской демократической партии Янеза Янши дорабатывает последние недели в техническом мандате после проигрыша на выборах 24 апреля. На 13 мая назначено учредительное заседание нового созыва парламента, который, как ожидается, утвердит около 23 мая новый состав правительства во главе с левоцентристским "Движением Свобода" многолетнего управленца в сфере энергетики Роберта Голоба.
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экономика, янез янша, словения
13:27 01.05.2022
 
В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо

В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо после снятия ограничений на цены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Розничные цены бензина и дизельного топлива резко выросли в Словении после того, как правительство не продлило ограничения в свете санкционного кризиса.
Правительство Словении 14 марта установило максимальные цены на бензин "европремиум 95" в размере 1,5 евро за литр, "евродизеля" - 1,54 литра с учетом НДС. На заседании в субботу кабмин решил не продлевать ограничения.
"Цена литра бензина "европремиум 95" на автозаправках в стране сегодня колеблется от 1,617 евро до 1,619 евро, литра "евродизеля" - от 1,816 до 1,824 евро. Для потребителей, которые за 50-ти литровый бак бензина платили 75 евро, теперь он стоит 80 евро. Пятидесятилитровый бак дизеля еще в субботу стоил 77 евро, по новым ценам – 90 евро", - передает телеканал N1 после объезда заправок в воскресенье.
Кабмин премьера и лидера Словенской демократической партии Янеза Янши дорабатывает последние недели в техническом мандате после проигрыша на выборах 24 апреля. На 13 мая назначено учредительное заседание нового созыва парламента, который, как ожидается, утвердит около 23 мая новый состав правительства во главе с левоцентристским "Движением Свобода" многолетнего управленца в сфере энергетики Роберта Голоба.
АЗС - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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ЭкономикаЯнез ЯншаСловения
 
 
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