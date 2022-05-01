https://ria.ru/20220501/benzin-1786444811.html

В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо

В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 01.05.2022

В Словении резко подорожали бензин и дизельное топливо

Розничные цены бензина и дизельного топлива резко выросли в Словении после того, как правительство не продлило ограничения в свете санкционного кризиса. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:27

2022-05-01T13:27

2022-05-01T13:27

экономика

янез янша

словения

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БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Розничные цены бензина и дизельного топлива резко выросли в Словении после того, как правительство не продлило ограничения в свете санкционного кризиса.Правительство Словении 14 марта установило максимальные цены на бензин "европремиум 95" в размере 1,5 евро за литр, "евродизеля" - 1,54 литра с учетом НДС. На заседании в субботу кабмин решил не продлевать ограничения."Цена литра бензина "европремиум 95" на автозаправках в стране сегодня колеблется от 1,617 евро до 1,619 евро, литра "евродизеля" - от 1,816 до 1,824 евро. Для потребителей, которые за 50-ти литровый бак бензина платили 75 евро, теперь он стоит 80 евро. Пятидесятилитровый бак дизеля еще в субботу стоил 77 евро, по новым ценам – 90 евро", - передает телеканал N1 после объезда заправок в воскресенье.Кабмин премьера и лидера Словенской демократической партии Янеза Янши дорабатывает последние недели в техническом мандате после проигрыша на выборах 24 апреля. На 13 мая назначено учредительное заседание нового созыва парламента, который, как ожидается, утвердит около 23 мая новый состав правительства во главе с левоцентристским "Движением Свобода" многолетнего управленца в сфере энергетики Роберта Голоба.

https://ria.ru/20220428/benzin-1785846795.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, янез янша, словения