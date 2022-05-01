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При ЧП на военном объекте под Белгородом пострадал человек
При ЧП на военном объекте под Белгородом пострадал человек - РИА Новости, 01.05.2022
При ЧП на военном объекте под Белгородом пострадал человек
Местный житель получил легкое ранение в результате инцидента в Белгородской области на территории одного из объектов Министерства обороны РФ, сообщил губернатор РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:43
2022-05-01T17:43
2022-05-01T17:43
происшествия
россия
белгородская область
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Местный житель получил легкое ранение в результате инцидента в Белгородской области на территории одного из объектов Министерства обороны РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал, что днем в воскресенье на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ."Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте сейчас работают подразделения МЧС, мой заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По данным местных Telegram-каналов и пользователей сети "ВКонтакте", инцидент произошел в районе населенного пункта Томаровка. Томаровка - городское поселение в Яковлевском городском округе Белгородской области России. Расположено более чем в 20 километрах от границы с Украиной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгородская область, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При ЧП на военном объекте под Белгородом пострадал человек
Белгородский губернатор Гладков сообщил об одном пострадавшем при ЧП на военном объекте