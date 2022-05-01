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Американцев разозлило решение Байдена по Украине - РИА Новости, 01.05.2022
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Американцев разозлило решение Байдена по Украине
Американцев разозлило решение Байдена по Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Американцев разозлило решение Байдена по Украине
Президент США Джо Байден решил принять до ста тысяч украинских беженцев, но проигнорировал мольбы жителей Афганистана, пытавшихся уехать из Кабула после прихода РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:12
2022-05-01T21:36
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил принять до ста тысяч украинских беженцев, но проигнорировал мольбы жителей Афганистана, пытавшихся уехать из Кабула после прихода к власти "Талибана"*. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Эбигейл Хауслонер.По словам автора, многие американцы были огорчены избирательностью главы Белого дома в отношении людей из двух разных стран."Реакция администрации президента на украинские и афганские события резко отличается", — считает политический консультант из International Refugee Assistance Project Адам Бейтс.Как отмечается в статье, часть правозащитников поприветствовала решение главы государства, но остальные были глубоко разочарованы тем, что жители Афганистана не получили должного внимания со стороны Вашингтона.Критики задаются вопросом, почему Байден не проявил рвения в вопросе эвакуации людей, которые помогали американской армии на протяжении 20-летней войны в южноазиатском государстве.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220501/razdel-1786467159.html
https://ria.ru/20220329/ukraintsy-1780723057.html
украина
афганистан
вашингтон (штат)
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в мире, украина, афганистан, вашингтон (штат), оон, сша
19:12 01.05.2022 (обновлено: 21:36 01.05.2022)
 
Американцев разозлило решение Байдена по Украине

Американцев оскорбило решение президента США Байдена по украинским беженцам

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил принять до ста тысяч украинских беженцев, но проигнорировал мольбы жителей Афганистана, пытавшихся уехать из Кабула после прихода к власти "Талибана"*. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Эбигейл Хауслонер.
По словам автора, многие американцы были огорчены избирательностью главы Белого дома в отношении людей из двух разных стран.
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"Реакция администрации президента на украинские и афганские события резко отличается", — считает политический консультант из International Refugee Assistance Project Адам Бейтс.
Как отмечается в статье, часть правозащитников поприветствовала решение главы государства, но остальные были глубоко разочарованы тем, что жители Афганистана не получили должного внимания со стороны Вашингтона.
Критики задаются вопросом, почему Байден не проявил рвения в вопросе эвакуации людей, которые помогали американской армии на протяжении 20-летней войны в южноазиатском государстве.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
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* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
В миреУкраинаАфганистанВашингтон (штат)ООНСША
 
 
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