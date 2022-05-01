https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом - РИА Новости, 01.05.2022
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом
Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома, посмеявшись над своим почтенным... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T07:28
2022-05-01T07:28
2022-05-01T17:40
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
украина
вашингтон (штат)
флорида
рональд рейган
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома, посмеявшись над своим почтенным возрастом и низким рейтингом, почтив память погибших на Украине журналистов и подняв бокал за свободу слова.Церемония с вручением профессиональных наград и дружеским подтруниванием над коллегами собрала в банкетном зале одного из фешенебельных отелей Вашингтона 2,6 тысячи человек, все они сдали тест на коронавирус."Я в самом деле взволнован быть здесь. Ведь вы единственная группа американцев, у которых рейтинги еще ниже", — пошутил глава Белого дома в адрес собравшихся.Кого рейтинги президента не заботят, так это первую леди, которая тоже пришла на ужин. "Однажды она, правда, сказала, что, возможно, будет представлять меня не как мужа Джил Байден, а как ее соседа по комнате", — рассказал американский лидер.Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация прессы Белого дома, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. "Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца. Все будет отлично, малыш", — сыронизировал Байден насчет своего возраста.Последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало. "Оно и понятно. У нас была ужасная зараза, а потом еще два года коронавируса", — высказался глава государства, имея в виду своего предшественника Дональда Трампа.Он прозрачно намекнул, что рассчитывает остаться главным персонажем прессы Белого дома на второй срок. "По поводу промежуточных выборов (в конгресс в ноябре) я не переживаю. Не переживаю и том, что межпартийный клинч может стать еще жестче. Я уверен, что мы с этим справимся в оставшиеся шесть лет президентства", — сказал Байден.Президент также несколько раз прошелся по конкурентам-республиканцам."Рональд Рейган сказал: "Господин Горбачев, снесите эту стену. Сегодня республиканцы говорят: "Снесите дом Микки-Мауса". А скоро они пойдут на штурм замка Золушки. Уж будьте уверены", — отметил Байден. Он намекал на намерение губернатора Флориды Рона де Сантиса лишить налоговых привилегий местный Диснейленд — предположительно, из-за неприятия компанией запрета на преподавание в школах штата концепций сексуальной ориентации и гендерной идентичности."Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", — продолжил президент.Мем "Вперед, Брэндон" появился во время телеинтервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. Зрители на заднем плане скандировали нецензурное ругательство в адрес Байдена, но репортер заявила, что они кричат "Вперед, Брэндон". Ситуацию высмеяли в соцсетях, и теперь речевки и плакаты "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.Оставив шутки, президент почтил память девяти журналистов, которые погибли на Украине.Байден предложил тост "за хорошую журналистику, добротную сатиру на лидеров и общество", назвав это "квинтэссенцией Америки", демонстрацией "души нации".
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/bayden-1747887914.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, украина, вашингтон (штат), флорида, рональд рейган, nascar
07:28 01.05.2022 (обновлено: 17:40 01.05.2022)
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом
Президент США Байден посмеялся над своим возрастом на ужине с прессой Белого дома
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома, посмеявшись над своим почтенным возрастом и низким рейтингом, почтив память погибших на Украине журналистов и подняв бокал за свободу слова.
Церемония с вручением профессиональных наград и дружеским подтруниванием над коллегами собрала в банкетном зале одного из фешенебельных отелей Вашингтона
2,6 тысячи человек, все они сдали тест на коронавирус.
"Особая благодарность тем 42 процентам из вас, которые действительно аплодировали", — сказал вышедший к микрофону Байден, намекая на свои рекордно низкие рейтинги.
"Я в самом деле взволнован быть здесь. Ведь вы единственная группа американцев, у которых рейтинги еще ниже", — пошутил глава Белого дома в адрес собравшихся.
Кого рейтинги президента не заботят, так это первую леди, которая тоже пришла на ужин. "Однажды она, правда, сказала, что, возможно, будет представлять меня не как мужа Джил Байден, а как ее соседа по комнате", — рассказал американский лидер.
Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация прессы Белого дома, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. "Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца. Все будет отлично, малыш", — сыронизировал Байден насчет своего возраста.
Последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало. "Оно и понятно. У нас была ужасная зараза, а потом еще два года коронавируса", — высказался глава государства, имея в виду своего предшественника Дональда Трампа
.
Он прозрачно намекнул, что рассчитывает остаться главным персонажем прессы Белого дома на второй срок. "По поводу промежуточных выборов (в конгресс в ноябре) я не переживаю. Не переживаю и том, что межпартийный клинч может стать еще жестче. Я уверен, что мы с этим справимся в оставшиеся шесть лет президентства", — сказал Байден.
Президент также несколько раз прошелся по конкурентам-республиканцам.
"Рональд Рейган
сказал: "Господин Горбачев, снесите эту стену. Сегодня республиканцы говорят: "Снесите дом Микки-Мауса". А скоро они пойдут на штурм замка Золушки. Уж будьте уверены", — отметил Байден. Он намекал на намерение губернатора Флориды
Рона де Сантиса лишить налоговых привилегий местный Диснейленд — предположительно, из-за неприятия компанией запрета на преподавание в школах штата концепций сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
"Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", — продолжил президент.
Мем "Вперед, Брэндон" появился во время телеинтервью гонщика Nascar
Брэндона Брауна. Зрители на заднем плане скандировали нецензурное ругательство в адрес Байдена, но репортер заявила, что они кричат "Вперед, Брэндон". Ситуацию высмеяли в соцсетях, и теперь речевки и плакаты "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.
Оставив шутки, президент почтил память девяти журналистов, которые погибли на Украине
.
Байден предложил тост "за хорошую журналистику, добротную сатиру на лидеров и общество", назвав это "квинтэссенцией Америки", демонстрацией "души нации".