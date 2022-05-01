https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html

Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом

Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом - РИА Новости, 01.05.2022

Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом

Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома, посмеявшись над своим почтенным... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T07:28

2022-05-01T07:28

2022-05-01T17:40

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

украина

вашингтон (штат)

флорида

рональд рейган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786425509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c05d2334825ca1b588062bee17b80fc5.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома, посмеявшись над своим почтенным возрастом и низким рейтингом, почтив память погибших на Украине журналистов и подняв бокал за свободу слова.Церемония с вручением профессиональных наград и дружеским подтруниванием над коллегами собрала в банкетном зале одного из фешенебельных отелей Вашингтона 2,6 тысячи человек, все они сдали тест на коронавирус."Я в самом деле взволнован быть здесь. Ведь вы единственная группа американцев, у которых рейтинги еще ниже", — пошутил глава Белого дома в адрес собравшихся.Кого рейтинги президента не заботят, так это первую леди, которая тоже пришла на ужин. "Однажды она, правда, сказала, что, возможно, будет представлять меня не как мужа Джил Байден, а как ее соседа по комнате", — рассказал американский лидер.Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация прессы Белого дома, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. "Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца. Все будет отлично, малыш", — сыронизировал Байден насчет своего возраста.Последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало. "Оно и понятно. У нас была ужасная зараза, а потом еще два года коронавируса", — высказался глава государства, имея в виду своего предшественника Дональда Трампа.Он прозрачно намекнул, что рассчитывает остаться главным персонажем прессы Белого дома на второй срок. "По поводу промежуточных выборов (в конгресс в ноябре) я не переживаю. Не переживаю и том, что межпартийный клинч может стать еще жестче. Я уверен, что мы с этим справимся в оставшиеся шесть лет президентства", — сказал Байден.Президент также несколько раз прошелся по конкурентам-республиканцам."Рональд Рейган сказал: "Господин Горбачев, снесите эту стену. Сегодня республиканцы говорят: "Снесите дом Микки-Мауса". А скоро они пойдут на штурм замка Золушки. Уж будьте уверены", — отметил Байден. Он намекал на намерение губернатора Флориды Рона де Сантиса лишить налоговых привилегий местный Диснейленд — предположительно, из-за неприятия компанией запрета на преподавание в школах штата концепций сексуальной ориентации и гендерной идентичности."Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", — продолжил президент.Мем "Вперед, Брэндон" появился во время телеинтервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. Зрители на заднем плане скандировали нецензурное ругательство в адрес Байдена, но репортер заявила, что они кричат "Вперед, Брэндон". Ситуацию высмеяли в соцсетях, и теперь речевки и плакаты "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.Оставив шутки, президент почтил память девяти журналистов, которые погибли на Украине.Байден предложил тост "за хорошую журналистику, добротную сатиру на лидеров и общество", назвав это "квинтэссенцией Америки", демонстрацией "души нации".

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/bayden-1747887914.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/bayden-1785184551.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220423/bayden-1785068065.html

сша

украина

вашингтон (штат)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, украина, вашингтон (штат), флорида, рональд рейган, nascar