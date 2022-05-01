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Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом - РИА Новости, 01.05.2022
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Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом - РИА Новости, 01.05.2022
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом
Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома, посмеявшись над своим почтенным... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T07:28
2022-05-01T17:40
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
украина
вашингтон (штат)
флорида
рональд рейган
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома, посмеявшись над своим почтенным возрастом и низким рейтингом, почтив память погибших на Украине журналистов и подняв бокал за свободу слова.Церемония с вручением профессиональных наград и дружеским подтруниванием над коллегами собрала в банкетном зале одного из фешенебельных отелей Вашингтона 2,6 тысячи человек, все они сдали тест на коронавирус."Я в самом деле взволнован быть здесь. Ведь вы единственная группа американцев, у которых рейтинги еще ниже", — пошутил глава Белого дома в адрес собравшихся.Кого рейтинги президента не заботят, так это первую леди, которая тоже пришла на ужин. "Однажды она, правда, сказала, что, возможно, будет представлять меня не как мужа Джил Байден, а как ее соседа по комнате", — рассказал американский лидер.Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация прессы Белого дома, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. "Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца. Все будет отлично, малыш", — сыронизировал Байден насчет своего возраста.Последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало. "Оно и понятно. У нас была ужасная зараза, а потом еще два года коронавируса", — высказался глава государства, имея в виду своего предшественника Дональда Трампа.Он прозрачно намекнул, что рассчитывает остаться главным персонажем прессы Белого дома на второй срок. "По поводу промежуточных выборов (в конгресс в ноябре) я не переживаю. Не переживаю и том, что межпартийный клинч может стать еще жестче. Я уверен, что мы с этим справимся в оставшиеся шесть лет президентства", — сказал Байден.Президент также несколько раз прошелся по конкурентам-республиканцам."Рональд Рейган сказал: "Господин Горбачев, снесите эту стену. Сегодня республиканцы говорят: "Снесите дом Микки-Мауса". А скоро они пойдут на штурм замка Золушки. Уж будьте уверены", — отметил Байден. Он намекал на намерение губернатора Флориды Рона де Сантиса лишить налоговых привилегий местный Диснейленд — предположительно, из-за неприятия компанией запрета на преподавание в школах штата концепций сексуальной ориентации и гендерной идентичности."Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", — продолжил президент.Мем "Вперед, Брэндон" появился во время телеинтервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. Зрители на заднем плане скандировали нецензурное ругательство в адрес Байдена, но репортер заявила, что они кричат "Вперед, Брэндон". Ситуацию высмеяли в соцсетях, и теперь речевки и плакаты "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.Оставив шутки, президент почтил память девяти журналистов, которые погибли на Украине.Байден предложил тост "за хорошую журналистику, добротную сатиру на лидеров и общество", назвав это "квинтэссенцией Америки", демонстрацией "души нации".
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/bayden-1747887914.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, украина, вашингтон (штат), флорида, рональд рейган, nascar
07:28 01.05.2022 (обновлено: 17:40 01.05.2022)
 
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом

Президент США Байден посмеялся над своим возрастом на ужине с прессой Белого дома

© AFP 2022 / Nicholas Kamm Президент США Джо Байден во время выступления на ужине корреспондентов Белого дома. 30 апреля 2022
Президент США Джо Байден во время выступления на ужине корреспондентов Белого дома. 30 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / Nicholas Kamm
Президент США Джо Байден во время выступления на ужине корреспондентов Белого дома. 30 апреля 2022
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома, посмеявшись над своим почтенным возрастом и низким рейтингом, почтив память погибших на Украине журналистов и подняв бокал за свободу слова.
Церемония с вручением профессиональных наград и дружеским подтруниванием над коллегами собрала в банкетном зале одного из фешенебельных отелей Вашингтона 2,6 тысячи человек, все они сдали тест на коронавирус.

"Особая благодарность тем 42 процентам из вас, которые действительно аплодировали", — сказал вышедший к микрофону Байден, намекая на свои рекордно низкие рейтинги.

"Я в самом деле взволнован быть здесь. Ведь вы единственная группа американцев, у которых рейтинги еще ниже", — пошутил глава Белого дома в адрес собравшихся.
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Кого рейтинги президента не заботят, так это первую леди, которая тоже пришла на ужин. "Однажды она, правда, сказала, что, возможно, будет представлять меня не как мужа Джил Байден, а как ее соседа по комнате", — рассказал американский лидер.
Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация прессы Белого дома, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. "Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца. Все будет отлично, малыш", — сыронизировал Байден насчет своего возраста.
Последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало. "Оно и понятно. У нас была ужасная зараза, а потом еще два года коронавируса", — высказался глава государства, имея в виду своего предшественника Дональда Трампа.
Он прозрачно намекнул, что рассчитывает остаться главным персонажем прессы Белого дома на второй срок. "По поводу промежуточных выборов (в конгресс в ноябре) я не переживаю. Не переживаю и том, что межпартийный клинч может стать еще жестче. Я уверен, что мы с этим справимся в оставшиеся шесть лет президентства", — сказал Байден.
Президент также несколько раз прошелся по конкурентам-республиканцам.
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"Рональд Рейган сказал: "Господин Горбачев, снесите эту стену. Сегодня республиканцы говорят: "Снесите дом Микки-Мауса". А скоро они пойдут на штурм замка Золушки. Уж будьте уверены", — отметил Байден. Он намекал на намерение губернатора Флориды Рона де Сантиса лишить налоговых привилегий местный Диснейленд — предположительно, из-за неприятия компанией запрета на преподавание в школах штата концепций сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
"Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", — продолжил президент.
Мем "Вперед, Брэндон" появился во время телеинтервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. Зрители на заднем плане скандировали нецензурное ругательство в адрес Байдена, но репортер заявила, что они кричат "Вперед, Брэндон". Ситуацию высмеяли в соцсетях, и теперь речевки и плакаты "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.
Оставив шутки, президент почтил память девяти журналистов, которые погибли на Украине.
Байден предложил тост "за хорошую журналистику, добротную сатиру на лидеров и общество", назвав это "квинтэссенцией Америки", демонстрацией "души нации".
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