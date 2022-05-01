В Москве установили баннер с Героем России Концовым, погибшим на Украине
В Москве установили баннер с Героем России Концовым, погибшим в спецоперации на Украине
© Фото : пресс-служба РосгвардииПортреты Героя России лейтенанта Максима Концова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач на территории Украины, и командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги на фасаде штаб-квартиры Российского военно-исторического общества
Портреты Героя России лейтенанта Максима Концова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач на территории Украины, и командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги на фасаде штаб-квартиры Российского военно-исторического общества
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В Москве установили баннер с изображением военного Росгвардии, Героя России Максима Концова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"На фасаде штаб-квартиры Российского военно-исторического общества в Петровском переулке и Музея военной формы на Большой Никитской разместили портрет военнослужащего Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, Героя России лейтенанта Максима Концова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач на территории Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на зданиях также появился портрет командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги (Вохи). Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Позже Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.