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В Москве установили баннер с Героем России Концовым, погибшим на Украине

В Москве установили баннер с Героем России Концовым, погибшим на Украине - РИА Новости, 01.05.2022

В Москве установили баннер с Героем России Концовым, погибшим на Украине

В Москве установили баннер с изображением военного Росгвардии, Героя России Максима Концова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:14

2022-05-01T16:14

2022-05-01T16:14

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

общество

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В Москве установили баннер с изображением военного Росгвардии, Героя России Максима Концова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии.Ранее сообщалось, что лейтенант Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно: пожертвовав собой в бою на Украине, он спас товарищей. Кроме того, он также был посмертно удостоен крапового берета."На фасаде штаб-квартиры Российского военно-исторического общества в Петровском переулке и Музея военной формы на Большой Никитской разместили портрет военнослужащего Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, Героя России лейтенанта Максима Концова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач на территории Украины", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на зданиях также появился портрет командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги (Вохи). Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Позже Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.

https://ria.ru/20220501/mozdok-1786457854.html

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, общество