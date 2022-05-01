https://ria.ru/20220501/banki-1786445362.html

Зарубежным компаниям упростили открытие счета в банках для оплаты газа

Зарубежным компаниям упростили открытие счета в банках для оплаты газа - РИА Новости, 01.05.2022

Зарубежным компаниям упростили открытие счета в банках для оплаты газа

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий упростить постановку на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в российских... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:32

2022-05-01T13:32

2022-05-01T14:27

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий упростить постановку на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в российских банках, что необходимо в том числе для оплаты поставок российского газа в рублях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Это становится возможно по заявлению местной кредитной организации, в которой и открывается счет. Закон также предусматривает, что уточненные декларации будут учитываться налоговыми органами при расчетах налогоплательщика с бюджетной системой после проведения камеральной проверки документов или по истечении срока ее проведения. Это касается заявителей, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг.Зампред профильного думского комитета Ольга Ануфриева уточнила РИА Новости, что налогоплательщики не всегда подают достоверные уточненные декларации и занижают свои налоговые обязательства, чтобы в других местах показать, что у них нет задолженности перед бюджетом. Но сейчас, по ее словам, при подаче формы, в которой указан меньший налог, чем они заплатили, эта декларация сразу же принимается к расчету, а это, как считает депутат, правильнее было бы делать после каморальной проверки.Кроме того, несколько смягчаются условия для признания компании под санкциями, которая была в порядке редомициляции зарегистрирована в специальном административном районе России, международной холдинговой компанией (МХК).Это касается предприятий, в отношении контролирующих лиц которых с совокупной долей участия не менее 25% на дату регистрации компании в порядке редомициляции действовали после такой регистрации антироссийские санкции. Например, для них были введены запреты и ограничения на проведение расчетов и осуществление финансовых операций, а также действий, связанных с заемным финансированием или приобретением либо отчуждением ценных бумаг или долей в уставных капиталах.Ануфриева поясняла РИА Новости, что ранее был критерий по контролирующим лицам, который касался публичных иностранных компаний, но, "поскольку для санкционных компаний практически единственный выход — редомицилироваться, у них невыполнимо условие в 25%", было сделано послабление. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а некоторые нормы, касающиеся МХК и уточненных налоговых деклараций, начнут действовать через месяц после этого.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786194074.html

https://ria.ru/20220429/gaz-1786178372.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин