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На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022
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На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей
На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022
На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей
Около 300 мирных жителей могут оставаться на территории завода "Азовсталь" и рядом с ним, рассказал житель Мариуполя, вышедший из прилегающих к комбинату... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:01
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в мире
мариуполь
азовсталь
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НОВОАЗОВСК, 1 май - РИА Новости. Около 300 мирных жителей могут оставаться на территории завода "Азовсталь" и рядом с ним, рассказал житель Мариуполя, вышедший из прилегающих к комбинату кварталов."Человек 300. Может, чуть больше, я так думаю ", - сказал он.Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
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в мире, мариуполь, азовсталь
13:01 01.05.2022
 
На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей

Житель Мариуполя: на территории "Азовстали" могут оставаться около 300 гражданских

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя
Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя
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НОВОАЗОВСК, 1 май - РИА Новости. Около 300 мирных жителей могут оставаться на территории завода "Азовсталь" и рядом с ним, рассказал житель Мариуполя, вышедший из прилегающих к комбинату кварталов.
"Человек 300. Может, чуть больше, я так думаю ", - сказал он.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
 
В миреМариупольАзовсталь
 
 
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