https://ria.ru/20220501/azovstal-1786441810.html

На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей

На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022

На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей

Около 300 мирных жителей могут оставаться на территории завода "Азовсталь" и рядом с ним, рассказал житель Мариуполя, вышедший из прилегающих к комбинату... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T13:01

2022-05-01T13:01

2022-05-01T13:01

в мире

мариуполь

азовсталь

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НОВОАЗОВСК, 1 май - РИА Новости. Около 300 мирных жителей могут оставаться на территории завода "Азовсталь" и рядом с ним, рассказал житель Мариуполя, вышедший из прилегающих к комбинату кварталов."Человек 300. Может, чуть больше, я так думаю ", - сказал он.Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.

https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html

мариуполь

азовсталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, азовсталь