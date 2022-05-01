https://ria.ru/20220501/azovstal-1786441810.html
На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей
На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей - РИА Новости, 01.05.2022
На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей
Около 300 мирных жителей могут оставаться на территории завода "Азовсталь" и рядом с ним, рассказал житель Мариуполя, вышедший из прилегающих к комбинату... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:01
2022-05-01T13:01
2022-05-01T13:01
в мире
мариуполь
азовсталь
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НОВОАЗОВСК, 1 май - РИА Новости. Около 300 мирных жителей могут оставаться на территории завода "Азовсталь" и рядом с ним, рассказал житель Мариуполя, вышедший из прилегающих к комбинату кварталов."Человек 300. Может, чуть больше, я так думаю ", - сказал он.Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, азовсталь
На территории "Азовстали" могут оставаться около 300 мирных жителей
Житель Мариуполя: на территории "Азовстали" могут оставаться около 300 гражданских