https://ria.ru/20220501/azovstal-1786438937.html

Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"

Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022

Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"

Украинские боевики запугивали людей, чтобы они не покидали территорию комбината и близлежащие дома, рассказала жительница Мариуполя, находившаяся в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:28

2022-05-01T12:28

2022-05-01T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

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азовсталь

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НОВОАЗОВСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские боевики запугивали людей, чтобы они не покидали территорию комбината и близлежащие дома, рассказала жительница Мариуполя, находившаяся в бомбоубежище."Запугивали. Говорили, что там "голый" Мариуполь. Жить невозможно... Мужчин в подвалы забрасывают ", - сказала женщина, вышедшая из прилегающих к "Азовстали" кварталов.Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.

https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html

мариуполь

украина

азовсталь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, украина, азовсталь