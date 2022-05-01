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Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786438937.html
Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"
Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"
Украинские боевики запугивали людей, чтобы они не покидали территорию комбината и близлежащие дома, рассказала жительница Мариуполя, находившаяся в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:28
2022-05-01T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
азовсталь
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НОВОАЗОВСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские боевики запугивали людей, чтобы они не покидали территорию комбината и близлежащие дома, рассказала жительница Мариуполя, находившаяся в бомбоубежище."Запугивали. Говорили, что там "голый" Мариуполь. Жить невозможно... Мужчин в подвалы забрасывают ", - сказала женщина, вышедшая из прилегающих к "Азовстали" кварталов.Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
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в мире, мариуполь, украина, азовсталь
12:28 01.05.2022
 
Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"

Жительница Мариуполя рассказала, как украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НОВОАЗОВСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские боевики запугивали людей, чтобы они не покидали территорию комбината и близлежащие дома, рассказала жительница Мариуполя, находившаяся в бомбоубежище.
"Запугивали. Говорили, что там "голый" Мариуполь. Жить невозможно... Мужчин в подвалы забрасывают ", - сказала женщина, вышедшая из прилегающих к "Азовстали" кварталов.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаАзовсталь
 
 
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