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Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"
Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"
Украинские боевики запугивали людей, чтобы они не покидали территорию комбината и близлежащие дома, рассказала жительница Мариуполя, находившаяся в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:28
2022-05-01T12:28
2022-05-01T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
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НОВОАЗОВСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские боевики запугивали людей, чтобы они не покидали территорию комбината и близлежащие дома, рассказала жительница Мариуполя, находившаяся в бомбоубежище."Запугивали. Говорили, что там "голый" Мариуполь. Жить невозможно... Мужчин в подвалы забрасывают ", - сказала женщина, вышедшая из прилегающих к "Азовстали" кварталов.Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина, азовсталь
Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"
Жительница Мариуполя рассказала, как украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"