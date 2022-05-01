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Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786437329.html
Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали"
Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали"
Боевики "Азова" (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) не предлагали мирным жителям покинуть территорию комбината "Азовсталь" и близлежащие... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:14
2022-05-01T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
азовсталь
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НОВОАЗОВСК, 1 май - РИА Новости. Боевики "Азова" (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) не предлагали мирным жителям покинуть территорию комбината "Азовсталь" и близлежащие кварталы, рассказала жительница Мариуполя."Нет. Они (украинские боевики - ред.) нам не предлагали... Вас никто не держит. Но нет гарантий, что вы выйдете ", - сказала женщина, вышедшая из прилегающих к "Азовстали" кварталов.Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
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в мире, мариуполь, азовсталь
12:14 01.05.2022
 
Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали"

Жительница Мариуполя: боевики не предлагали покинуть "Азовсталь" и близлежащие кварталы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
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НОВОАЗОВСК, 1 май - РИА Новости. Боевики "Азова" (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) не предлагали мирным жителям покинуть территорию комбината "Азовсталь" и близлежащие кварталы, рассказала жительница Мариуполя.
"Нет. Они (украинские боевики - ред.) нам не предлагали... Вас никто не держит. Но нет гарантий, что вы выйдете ", - сказала женщина, вышедшая из прилегающих к "Азовстали" кварталов.
Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
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