https://ria.ru/20220501/azovstal-1786437329.html
Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали"
Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали"
Боевики "Азова" (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) не предлагали мирным жителям покинуть территорию комбината "Азовсталь" и близлежащие... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:14
2022-05-01T12:14
2022-05-01T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
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мариуполь
азовсталь
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НОВОАЗОВСК, 1 май - РИА Новости. Боевики "Азова" (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) не предлагали мирным жителям покинуть территорию комбината "Азовсталь" и близлежащие кварталы, рассказала жительница Мариуполя."Нет. Они (украинские боевики - ред.) нам не предлагали... Вас никто не держит. Но нет гарантий, что вы выйдете ", - сказала женщина, вышедшая из прилегающих к "Азовстали" кварталов.Минобороны России в воскресенье сообщило, что накануне из близлежащих к "Азовстали" домов вышли две группы гражданских лиц общей численностью 46 человек. Им предоставлен ночлег, питание, предложена медицинская помощь.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, азовсталь
Боевики "Азова" не предлагали мирным жителям выйти с "Азовстали"
Жительница Мариуполя: боевики не предлагали покинуть "Азовсталь" и близлежащие кварталы