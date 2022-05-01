https://ria.ru/20220501/azovstal-1786433712.html
Очевидица рассказала о выходе мирных жителей недалеко от "Азовстали"
Очевидица рассказала о выходе мирных жителей недалеко от "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Очевидица рассказала о выходе мирных жителей недалеко от "Азовстали"
Боевики запрещённой в России организации "Азов" не выпускали людей с территории комбината "Азовсталь", жителям пришлось выбираться самостоятельно, рассказала... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:41
2022-05-01T11:41
2022-05-01T11:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 1 мая - РИА Новости. Боевики запрещённой в России организации "Азов" не выпускали людей с территории комбината "Азовсталь", жителям пришлось выбираться самостоятельно, рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, вышедшая из прилегающих к заводу кварталов."Мы пришли (на "Азовсталь") 2 марта, и нам сказали, что есть возможность выйти. Сначала просто ходил мой отец. Но когда он пошёл второй раз домой за остальными вещами, его просто не пустили. Сказали, нельзя заходить на левый берег (Мариуполя). Через несколько дней нам сказали: "Вы можете выехать, вас вывезут", но автобусов не было. Потом второй раз пытались везти, посадили на автобус, но нас не пропустили через проходную. Потом начались удары, и они (украинские боевики) не приходили", - рассказала мирная жительница.В воскресенье Минобороны России сообщило, что накануне из близлежащих к комбинату домов вышли две группы гражданских, общей численностью 46 человек.
https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь
Очевидица рассказала о выходе мирных жителей недалеко от "Азовстали"
Очевидица: украинские боевики не выпускали людей с "Азовстали", им пришлось выходить самим