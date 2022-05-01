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Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус

Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус - РИА Новости, 01.05.2022

Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в запуске рельсового автобуса "Белгород-Воронеж", сообщает в воскресенье правительство региона. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:19

2022-05-01T16:19

2022-05-01T16:19

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

воронеж

белгород

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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в запуске рельсового автобуса "Белгород-Воронеж", сообщает в воскресенье правительство региона.Железнодорожное сообщение между городами организовано в рамках комплексного проекта "Соединяя Черноземье". Одним из организаторов проекта выступило правительство Белгородской области. Торжественный запуск межрегионального поезда состоялся 1 мая. В первый экскурсионный тур в Воронеж отправились журналисты и блогеры Белгородской области."Очень рад и благодарен РЖД. Сегодня выполняются наши договорённости. У жителей Белгородской области есть большой запрос на развитие внутреннего туризма. Уверен, что количество маршрутов будет увеличиваться", – сказал губернатор Вячеслав Гладков.Регулярное железнодорожное сообщение Белгорода с Воронежем для всех желающих будет действовать с 7 мая. В рельсовом автобусе предусмотрено 222 места. Из обоих городов намечено по два рейса - утром и вечером. Каждую субботу из Белгорода в Воронеж состав будет отправляться в 6:57 (прибытие – в 11:07) и в 18:13 (в Воронеже будет в 22:23). Из Воронежа можно будет уехать в 6:50 (прибытие в Белгород – в 11:00) и в 17:02 (прибытие – 21:12). Время отправления и прибытия московское.Останавливаться рельсовые автобусы будут на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин, Старый Оскол, Касторная-Новая. Стоимость билета составит 768 рублей 40 копеек. Действуют льготные тарифы. Например, школьникам и студентам такой проезд обойдется в половину стоимости. Время пути от Белгорода до Воронежа составит всего 4 часа 10 минут."Очень хочется, чтобы наши жители, уже начиная с 7 мая, смогли бы отправиться на выходные в Воронеж. Погулять там, посмотреть достопримечательности. Хочется, чтобы и воронежцы посетили Прохоровку и музеи нашей области. У нас большая страна, нам есть чем гордиться! Внутри России необходимо развивать туризм – это правильное направление работы", – отметил Гладков.При запуске межрегиональных поездов учитывалось развитие туристических программ. К примеру, между прибытием и отправлением установлен удобный интервал – 5-6 часов, чтобы времени хватало для осмотра города и музеев. Кроме того, на железнодорожном вокзале Белгорода с 1 мая заработал туристский информационный центр. В нём можно выбрать экскурсии и узнать популярные маршруты.

https://ria.ru/20220421/ovoschi-1784795539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков, воронеж, белгород, ржд