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Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус - РИА Новости, 01.05.2022
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Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус
Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус - РИА Новости, 01.05.2022
Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в запуске рельсового автобуса "Белгород-Воронеж", сообщает в воскресенье правительство региона. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:19
2022-05-01T16:19
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
воронеж
белгород
ржд
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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в запуске рельсового автобуса "Белгород-Воронеж", сообщает в воскресенье правительство региона.Железнодорожное сообщение между городами организовано в рамках комплексного проекта "Соединяя Черноземье". Одним из организаторов проекта выступило правительство Белгородской области. Торжественный запуск межрегионального поезда состоялся 1 мая. В первый экскурсионный тур в Воронеж отправились журналисты и блогеры Белгородской области."Очень рад и благодарен РЖД. Сегодня выполняются наши договорённости. У жителей Белгородской области есть большой запрос на развитие внутреннего туризма. Уверен, что количество маршрутов будет увеличиваться", – сказал губернатор Вячеслав Гладков.Регулярное железнодорожное сообщение Белгорода с Воронежем для всех желающих будет действовать с 7 мая. В рельсовом автобусе предусмотрено 222 места. Из обоих городов намечено по два рейса - утром и вечером. Каждую субботу из Белгорода в Воронеж состав будет отправляться в 6:57 (прибытие – в 11:07) и в 18:13 (в Воронеже будет в 22:23). Из Воронежа можно будет уехать в 6:50 (прибытие в Белгород – в 11:00) и в 17:02 (прибытие – 21:12). Время отправления и прибытия московское.Останавливаться рельсовые автобусы будут на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин, Старый Оскол, Касторная-Новая. Стоимость билета составит 768 рублей 40 копеек. Действуют льготные тарифы. Например, школьникам и студентам такой проезд обойдется в половину стоимости. Время пути от Белгорода до Воронежа составит всего 4 часа 10 минут."Очень хочется, чтобы наши жители, уже начиная с 7 мая, смогли бы отправиться на выходные в Воронеж. Погулять там, посмотреть достопримечательности. Хочется, чтобы и воронежцы посетили Прохоровку и музеи нашей области. У нас большая страна, нам есть чем гордиться! Внутри России необходимо развивать туризм – это правильное направление работы", – отметил Гладков.При запуске межрегиональных поездов учитывалось развитие туристических программ. К примеру, между прибытием и отправлением установлен удобный интервал – 5-6 часов, чтобы времени хватало для осмотра города и музеев. Кроме того, на железнодорожном вокзале Белгорода с 1 мая заработал туристский информационный центр. В нём можно выбрать экскурсии и узнать популярные маршруты.
https://ria.ru/20220421/ovoschi-1784795539.html
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белгородская область, вячеслав гладков, воронеж, белгород, ржд
16:19 01.05.2022
 

Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в запуске рельсового автобуса "Белгород-Воронеж", сообщает в воскресенье правительство региона.
Железнодорожное сообщение между городами организовано в рамках комплексного проекта "Соединяя Черноземье". Одним из организаторов проекта выступило правительство Белгородской области. Торжественный запуск межрегионального поезда состоялся 1 мая. В первый экскурсионный тур в Воронеж отправились журналисты и блогеры Белгородской области.
"Очень рад и благодарен РЖД. Сегодня выполняются наши договорённости. У жителей Белгородской области есть большой запрос на развитие внутреннего туризма. Уверен, что количество маршрутов будет увеличиваться", – сказал губернатор Вячеслав Гладков.
Регулярное железнодорожное сообщение Белгорода с Воронежем для всех желающих будет действовать с 7 мая. В рельсовом автобусе предусмотрено 222 места. Из обоих городов намечено по два рейса - утром и вечером. Каждую субботу из Белгорода в Воронеж состав будет отправляться в 6:57 (прибытие – в 11:07) и в 18:13 (в Воронеже будет в 22:23). Из Воронежа можно будет уехать в 6:50 (прибытие в Белгород – в 11:00) и в 17:02 (прибытие – 21:12). Время отправления и прибытия московское.
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Останавливаться рельсовые автобусы будут на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин, Старый Оскол, Касторная-Новая. Стоимость билета составит 768 рублей 40 копеек. Действуют льготные тарифы. Например, школьникам и студентам такой проезд обойдется в половину стоимости. Время пути от Белгорода до Воронежа составит всего 4 часа 10 минут.
"Очень хочется, чтобы наши жители, уже начиная с 7 мая, смогли бы отправиться на выходные в Воронеж. Погулять там, посмотреть достопримечательности. Хочется, чтобы и воронежцы посетили Прохоровку и музеи нашей области. У нас большая страна, нам есть чем гордиться! Внутри России необходимо развивать туризм – это правильное направление работы", – отметил Гладков.
При запуске межрегиональных поездов учитывалось развитие туристических программ. К примеру, между прибытием и отправлением установлен удобный интервал – 5-6 часов, чтобы времени хватало для осмотра города и музеев. Кроме того, на железнодорожном вокзале Белгорода с 1 мая заработал туристский информационный центр. В нём можно выбрать экскурсии и узнать популярные маршруты.
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