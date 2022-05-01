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В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов - РИА Новости, 01.05.2022
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В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов
В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов - РИА Новости, 01.05.2022
В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T04:46
2022-05-01T04:57
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
общество
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 4.30 мск воскресенья, во "Внуково" пять рейсов задержаны, еще столько же отменены, в "Домодедово" пять рейсов задержаны, четыре отменены, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов, 23 отменены.В аэропорте "Жуковский" задержанных или отмененных рейсов нет.Гидрометцентр не прогнозирует в ночь с 30 апреля на 1 мая осадки в Москве, ветер ожидается слабый. Российские авиакомпании начали отменять рейсы по ряду причин, касающихся как западных санкций, так и ограничений со стороны авиационных властей. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие санкции в отношении Москвы. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских авиалайнеров.Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России, которое продлено до 7 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20220430/chartery-1786321107.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), общество, москва
04:46 01.05.2022 (обновлено: 04:57 01.05.2022)
 
В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов

В трех московских аэропортах задержали или отменили около 50 авиарейсов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 4.30 мск воскресенья, во "Внуково" пять рейсов задержаны, еще столько же отменены, в "Домодедово" пять рейсов задержаны, четыре отменены, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов, 23 отменены.
В аэропорте "Жуковский" задержанных или отмененных рейсов нет.
Гидрометцентр не прогнозирует в ночь с 30 апреля на 1 мая осадки в Москве, ветер ожидается слабый.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 12:39Туризм
По России полетели новые туристические чартеры
Российские авиакомпании начали отменять рейсы по ряду причин, касающихся как западных санкций, так и ограничений со стороны авиационных властей. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие санкции в отношении Москвы. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских авиалайнеров.

Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Кроме того, Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России, которое продлено до 7 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 17:58Туризм
Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)ОбществоМосква
 
 
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