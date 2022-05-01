https://ria.ru/20220501/aviatsiya-1786410930.html

В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов

В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов - РИА Новости, 01.05.2022

В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов

Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T04:46

2022-05-01T04:46

2022-05-01T04:57

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

общество

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 4.30 мск воскресенья, во "Внуково" пять рейсов задержаны, еще столько же отменены, в "Домодедово" пять рейсов задержаны, четыре отменены, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов, 23 отменены.В аэропорте "Жуковский" задержанных или отмененных рейсов нет.Гидрометцентр не прогнозирует в ночь с 30 апреля на 1 мая осадки в Москве, ветер ожидается слабый. Российские авиакомпании начали отменять рейсы по ряду причин, касающихся как западных санкций, так и ограничений со стороны авиационных властей. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие санкции в отношении Москвы. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских авиалайнеров.Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России, которое продлено до 7 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220430/chartery-1786321107.html

https://ria.ru/20220331/aviabilety-1781142855.html

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), общество, москва