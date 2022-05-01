https://ria.ru/20220501/artobstrel-1786474487.html

В результате артобстрела в Ясиноватой повреждена электроподстанция

В результате артобстрела в Ясиноватой повреждена электроподстанция - РИА Новости, 01.05.2022

В результате артобстрела в Ясиноватой повреждена электроподстанция

В Ясиноватой в ДНР в результате артиллерийского обстрела повреждена электроподстанция, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T18:05

2022-05-01T18:05

2022-05-01T18:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 мая - РИА Новости. В Ясиноватой в ДНР в результате артиллерийского обстрела повреждена электроподстанция, передаёт корреспондент РИА Новости.В результате в отдельных районах была отключена электроэнергия.Ремонтные бригады незамедлительно приступили к восстановлению электроснабжения населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/obstrel-1786448452.html

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украина

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ясиноватая

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, ясиноватая, вооруженные силы украины