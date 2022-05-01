https://ria.ru/20220501/armeniya-1786435962.html

Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций

Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций - РИА Новости, 01.05.2022

Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций

Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, являющийся одним из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:57

2022-05-01T11:57

2022-05-01T11:57

в мире

армения

ереван

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, являющийся одним из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, опроверг обвинения властей в подготовке провокаций на предстоящем 1 мая митинге в Ереване.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из разных регионов, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг."Со вчерашнего дня правительственные круги распространяют слухи, что оппозиция планирует столкновения во время сегодняшнего митинга. Это показывает страхи политической власти и одного человека. Это абсолютная ложь, и делается с одной целью - удержать людей от участия в мирном митинге", - написал Ванецян в соцсетях.Он отметил, что организаторы акции будут участвовать в ней со своими семьями, детьми, родителями. "Призываю всех также прийти на митинг семьями... Мы исключаем любую враждебность и неуважение к полиции или другим сотрудникам правоохранительных органов. Наша борьба против политической власти... Мы боремся, чтобы сформировать в стране стабильную, мирную обстановку, ради Армении, ради Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), ... мирного и развивающегося региона", - отметил политик.Сейчас из различных регионов Армении в Ереван направляются колонны демонстрантов, чтобы присоединиться к митингу, который начнется на площади Франции 15.00 мск.

https://ria.ru/20220430/erevan-1786331555.html

https://ria.ru/20220429/pashinyan-1786222043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, нагорно-карабахская республика