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Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций - РИА Новости, 01.05.2022
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Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций
Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций - РИА Новости, 01.05.2022
Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций
Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, являющийся одним из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:57
2022-05-01T11:57
в мире
армения
ереван
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, являющийся одним из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, опроверг обвинения властей в подготовке провокаций на предстоящем 1 мая митинге в Ереване.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из разных регионов, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг."Со вчерашнего дня правительственные круги распространяют слухи, что оппозиция планирует столкновения во время сегодняшнего митинга. Это показывает страхи политической власти и одного человека. Это абсолютная ложь, и делается с одной целью - удержать людей от участия в мирном митинге", - написал Ванецян в соцсетях.Он отметил, что организаторы акции будут участвовать в ней со своими семьями, детьми, родителями. "Призываю всех также прийти на митинг семьями... Мы исключаем любую враждебность и неуважение к полиции или другим сотрудникам правоохранительных органов. Наша борьба против политической власти... Мы боремся, чтобы сформировать в стране стабильную, мирную обстановку, ради Армении, ради Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), ... мирного и развивающегося региона", - отметил политик.Сейчас из различных регионов Армении в Ереван направляются колонны демонстрантов, чтобы присоединиться к митингу, который начнется на площади Франции 15.00 мск.
https://ria.ru/20220430/erevan-1786331555.html
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в мире, армения, ереван, нагорно-карабахская республика
11:57 01.05.2022
 
Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций

Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций на митинге 1 мая

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЭкс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян
Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, являющийся одним из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, опроверг обвинения властей в подготовке провокаций на предстоящем 1 мая митинге в Ереване.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из разных регионов, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.
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"Со вчерашнего дня правительственные круги распространяют слухи, что оппозиция планирует столкновения во время сегодняшнего митинга. Это показывает страхи политической власти и одного человека. Это абсолютная ложь, и делается с одной целью - удержать людей от участия в мирном митинге", - написал Ванецян в соцсетях.
Он отметил, что организаторы акции будут участвовать в ней со своими семьями, детьми, родителями. "Призываю всех также прийти на митинг семьями... Мы исключаем любую враждебность и неуважение к полиции или другим сотрудникам правоохранительных органов. Наша борьба против политической власти... Мы боремся, чтобы сформировать в стране стабильную, мирную обстановку, ради Армении, ради Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), ... мирного и развивающегося региона", - отметил политик.
Сейчас из различных регионов Армении в Ереван направляются колонны демонстрантов, чтобы присоединиться к митингу, который начнется на площади Франции 15.00 мск.
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В миреАрменияЕреванНагорно-Карабахская Республика
 
 
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