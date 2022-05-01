Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций
Лидер оппозиции Армении опроверг обвинения в подготовке провокаций на митинге 1 мая
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЭкс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, являющийся одним из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, опроверг обвинения властей в подготовке провокаций на предстоящем 1 мая митинге в Ереване.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из разных регионов, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.
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"Со вчерашнего дня правительственные круги распространяют слухи, что оппозиция планирует столкновения во время сегодняшнего митинга. Это показывает страхи политической власти и одного человека. Это абсолютная ложь, и делается с одной целью - удержать людей от участия в мирном митинге", - написал Ванецян в соцсетях.
Он отметил, что организаторы акции будут участвовать в ней со своими семьями, детьми, родителями. "Призываю всех также прийти на митинг семьями... Мы исключаем любую враждебность и неуважение к полиции или другим сотрудникам правоохранительных органов. Наша борьба против политической власти... Мы боремся, чтобы сформировать в стране стабильную, мирную обстановку, ради Армении, ради Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), ... мирного и развивающегося региона", - отметил политик.
Сейчас из различных регионов Армении в Ереван направляются колонны демонстрантов, чтобы присоединиться к митингу, который начнется на площади Франции 15.00 мск.
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