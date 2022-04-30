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Мурашко: объемы плановой медпомощи планируется восстановить после 12 мая
Мурашко: объемы плановой медпомощи планируется восстановить после 12 мая - РИА Новости, 30.04.2022
Мурашко: объемы плановой медпомощи планируется восстановить после 12 мая
После 12 мая все основные объёмы плановой медпомощи в России планируется восстановить, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T07:28
2022-04-30T07:28
2022-04-30T07:28
общество
россия
михаил мурашко
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. После 12 мая все основные объёмы плановой медпомощи в России планируется восстановить, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы планируем, что после 12 числа фактически основные объемы все восстановим", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что сегодня еще чуть больше 40 тысяч коек функционируют как ковидные. При этом в период пандемии наращивалась конечная мощность - строились инфекционные центры, и сегодня объемы плановой высокотехнологичной помощи уже практически вернулись к доковидным показателям.
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общество, россия, михаил мурашко
Мурашко: объемы плановой медпомощи планируется восстановить после 12 мая
Глава Минздрава Мурашко: объемы плановой медпомощи планируется восстановить после 12 мая