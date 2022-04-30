https://ria.ru/20220430/zatmenie-1786278348.html
Частное солнечное затмение пройдет 30 апреля
Частное солнечное затмение пройдет 30 апреля - РИА Новости, 30.04.2022
Частное солнечное затмение пройдет 30 апреля
Частное затмение Солнца произойдет 30 апреля, небесное светило будет закрыто на 64% в максимальной фазе, однако понаблюдать это явление с территории России не... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T00:43
2022-04-30T00:43
2022-04-30T00:43
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Частное затмение Солнца произойдет 30 апреля, небесное светило будет закрыто на 64% в максимальной фазе, однако понаблюдать это явление с территории России не получится.Как следует из информации на сайте Московского планетария, затмение начнется в 21.47 по московскому времени у антарктического побережья Тихого океана. Завершится оно в 1.37 мск 1 мая на заходе Солнца в Восточной зоне Тихого океана недалеко от Чили. Максимальная фаза должна наступить в 23.41 мск, когда Луна закроет звезду на 64%.Наибольшая фаза будет видна на горизонте в проливе Дрейка, отделяющем остров Огненная Земля от Антарктического полуострова. Явление будет наблюдаться только из юго-запада Южной Америки и Антарктиды, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России, как и во всем северном полушарии, его увидеть будет нельзя.
https://ria.ru/20220429/luna-1786057374.html
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Частное солнечное затмение пройдет 30 апреля
Частное солнечное затмение, невидимое для россиян, пройдет 30 апреля