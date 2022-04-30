https://ria.ru/20220430/zakhoronenie-1786286347.html

В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение

В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение - РИА Новости, 30.04.2022

В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение

Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья оказалось повреждено строительной техникой при проведении работ, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T05:08

2022-04-30T05:08

2022-04-30T10:31

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья оказалось повреждено строительной техникой при проведении работ, сообщил РИА Новости глава округа Алексей Губайдуллин.Ранее в местных социальных сетях широко распространилось видео, как утверждалось, снятое на воинском кладбище в Хорольском округе, на котором видно поврежденное техникой захоронение: среди могил были видны борозды от следов, как предположил автор ролика, экскаватора, а на одном из памятников пошли трещины.По его словам, восстановление подрядчик проведет за собственные средства.Как сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, здесь в основном "похоронены летчики-герои"."В основном здесь воинские захоронения летчиков конца 1940-х начала 1950-х годов. Военнослужащие, которые погибли в войне с милитаристской Японией, и летчики 1950-х годов, служившие на аэродроме в Хороле", - сказал Ливанский.

https://ria.ru/20220429/zakhoronenie-1786084029.html

приморский край

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приморский край, происшествия