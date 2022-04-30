https://ria.ru/20220430/zakhoronenie-1786286347.html
В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение
В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение - РИА Новости, 30.04.2022
В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение
Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья оказалось повреждено строительной техникой при проведении работ, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T05:08
2022-04-30T05:08
2022-04-30T10:31
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786304905_220:0:3859:2047_1920x0_80_0_0_61691b70df0bdf74003454c93f8bc7b4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья оказалось повреждено строительной техникой при проведении работ, сообщил РИА Новости глава округа Алексей Губайдуллин.Ранее в местных социальных сетях широко распространилось видео, как утверждалось, снятое на воинском кладбище в Хорольском округе, на котором видно поврежденное техникой захоронение: среди могил были видны борозды от следов, как предположил автор ролика, экскаватора, а на одном из памятников пошли трещины.По его словам, восстановление подрядчик проведет за собственные средства.Как сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, здесь в основном "похоронены летчики-герои"."В основном здесь воинские захоронения летчиков конца 1940-х начала 1950-х годов. Военнослужащие, которые погибли в войне с милитаристской Японией, и летчики 1950-х годов, служившие на аэродроме в Хороле", - сказал Ливанский.
https://ria.ru/20220429/zakhoronenie-1786084029.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786304905_1130:0:3859:2047_1920x0_80_0_0_6f4ebe7b49e6d16e9c3053839ae73395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия
05:08 30.04.2022 (обновлено: 10:31 30.04.2022)
В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение
Строительная техника повредила воинское захоронение в Приморье, его восстановят
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья оказалось повреждено строительной техникой при проведении работ, сообщил РИА Новости глава округа Алексей Губайдуллин.
Ранее в местных социальных сетях широко распространилось видео, как утверждалось, снятое на воинском кладбище в Хорольском округе, на котором видно поврежденное техникой захоронение: среди могил были видны борозды от следов, как предположил автор ролика, экскаватора, а на одном из памятников пошли трещины.
"Воинское захоронение в Хорольском округе оказалось повреждено строительной техникой после выполнения подрядчиком работ по прокладке обводного канала вокруг кладбища. Техника проехала по могилам. Ситуация вызвала возмущение и жителей, и администрации. Подрядчик вину признал и принес извинения. Памятник поврежден, будет проведена его реконструкция", - сообщил Губайдуллин.
По его словам, восстановление подрядчик проведет за собственные средства.
Как сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, здесь в основном "похоронены летчики-герои".
"В основном здесь воинские захоронения летчиков конца 1940-х начала 1950-х годов. Военнослужащие, которые погибли в войне с милитаристской Японией
, и летчики 1950-х годов, служившие на аэродроме в Хороле", - сказал Ливанский.