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В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение - РИА Новости, 30.04.2022
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В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение
В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение - РИА Новости, 30.04.2022
В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение
Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья оказалось повреждено строительной техникой при проведении работ, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T05:08
2022-04-30T10:31
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья оказалось повреждено строительной техникой при проведении работ, сообщил РИА Новости глава округа Алексей Губайдуллин.Ранее в местных социальных сетях широко распространилось видео, как утверждалось, снятое на воинском кладбище в Хорольском округе, на котором видно поврежденное техникой захоронение: среди могил были видны борозды от следов, как предположил автор ролика, экскаватора, а на одном из памятников пошли трещины.По его словам, восстановление подрядчик проведет за собственные средства.Как сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, здесь в основном "похоронены летчики-герои"."В основном здесь воинские захоронения летчиков конца 1940-х начала 1950-х годов. Военнослужащие, которые погибли в войне с милитаристской Японией, и летчики 1950-х годов, служившие на аэродроме в Хороле", - сказал Ливанский.
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приморский край, происшествия
05:08 30.04.2022 (обновлено: 10:31 30.04.2022)
 
В Приморье строительная техника повредила воинское захоронение

Строительная техника повредила воинское захоронение в Приморье, его восстановят

© @aviapoisk_dfo/ВконтактеВоинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья, поврежденное строительной техникой. Кадр видео
Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья, поврежденное строительной техникой. Кадр видео
© @aviapoisk_dfo/Вконтакте
Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья, поврежденное строительной техникой. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья оказалось повреждено строительной техникой при проведении работ, сообщил РИА Новости глава округа Алексей Губайдуллин.
Ранее в местных социальных сетях широко распространилось видео, как утверждалось, снятое на воинском кладбище в Хорольском округе, на котором видно поврежденное техникой захоронение: среди могил были видны борозды от следов, как предположил автор ролика, экскаватора, а на одном из памятников пошли трещины.
"Воинское захоронение в Хорольском округе оказалось повреждено строительной техникой после выполнения подрядчиком работ по прокладке обводного канала вокруг кладбища. Техника проехала по могилам. Ситуация вызвала возмущение и жителей, и администрации. Подрядчик вину признал и принес извинения. Памятник поврежден, будет проведена его реконструкция", - сообщил Губайдуллин.
По его словам, восстановление подрядчик проведет за собственные средства.
Как сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, здесь в основном "похоронены летчики-герои".
"В основном здесь воинские захоронения летчиков конца 1940-х начала 1950-х годов. Военнослужащие, которые погибли в войне с милитаристской Японией, и летчики 1950-х годов, служившие на аэродроме в Хороле", - сказал Ливанский.
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