https://ria.ru/20220430/zaderzhanie-1786387193.html

МГБ ДНР задержало боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев

МГБ ДНР задержало боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев - РИА Новости, 30.04.2022

МГБ ДНР задержало боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев

МГБ Донецкой народной республики задержало националиста из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), активно участвовавшего в... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:30

2022-04-30T20:30

2022-04-30T20:31

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. МГБ Донецкой народной республики задержало националиста из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), активно участвовавшего в разведке и рекрутировании новобранцев для полка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Имя задержанного Тутов Роман Александрович (1989 г.р.). Отмечается, что он вступил в ряды полка "Азов" в 2014 году."С указанного времени (с 2014 г - ред.) Р. Тутов принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих УНМ ДНР в районе пос. Гранитное, пос. Коминтерново, пос. Широкино, пос. Зайцево, н.п. Красногоровка, н.п. Новолуганское, г. Мариуполь, осуществляя при этом разведывательную деятельность и рекрутирование новобранцев в ряды полка "Азов", - сообщили в штабе.В штабе территориальной обороны так же сообщили о возбуждении уголовного дела против задержанного по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.234 УК ДНР "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html

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в мире, донецкая народная республика, коминтерново, широкино, донбасс