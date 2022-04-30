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МГБ ДНР задержало боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/zaderzhanie-1786387193.html
МГБ ДНР задержало боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев
МГБ ДНР задержало боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев - РИА Новости, 30.04.2022
МГБ ДНР задержало боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев
МГБ Донецкой народной республики задержало националиста из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), активно участвовавшего в... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:30
2022-04-30T20:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
коминтерново
широкино
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. МГБ Донецкой народной республики задержало националиста из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), активно участвовавшего в разведке и рекрутировании новобранцев для полка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Имя задержанного Тутов Роман Александрович (1989 г.р.). Отмечается, что он вступил в ряды полка "Азов" в 2014 году."С указанного времени (с 2014 г - ред.) Р. Тутов принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих УНМ ДНР в районе пос. Гранитное, пос. Коминтерново, пос. Широкино, пос. Зайцево, н.п. Красногоровка, н.п. Новолуганское, г. Мариуполь, осуществляя при этом разведывательную деятельность и рекрутирование новобранцев в ряды полка "Азов", - сообщили в штабе.В штабе территориальной обороны так же сообщили о возбуждении уголовного дела против задержанного по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.234 УК ДНР "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".
https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html
донецкая народная республика
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широкино
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, коминтерново, широкино, донбасс
20:30 30.04.2022 (обновлено: 20:31 30.04.2022)
 
МГБ ДНР задержало боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев

В ДНР возбудили уголовное дело против боевика "Азова", рекрутировавшего новобранцев

© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. МГБ Донецкой народной республики задержало националиста из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), активно участвовавшего в разведке и рекрутировании новобранцев для полка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Имя задержанного Тутов Роман Александрович (1989 г.р.). Отмечается, что он вступил в ряды полка "Азов" в 2014 году.
"С указанного времени (с 2014 г - ред.) Р. Тутов принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих УНМ ДНР в районе пос. Гранитное, пос. Коминтерново, пос. Широкино, пос. Зайцево, н.п. Красногоровка, н.п. Новолуганское, г. Мариуполь, осуществляя при этом разведывательную деятельность и рекрутирование новобранцев в ряды полка "Азов", - сообщили в штабе.
В штабе территориальной обороны так же сообщили о возбуждении уголовного дела против задержанного по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.234 УК ДНР "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".
В Мариуполе на базе националистов Азова найдена книга Гитлера - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 03:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На базе националистов "Азова" нашли книгу Гитлера
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаКоминтерновоШирокиноДонбасс
 
 
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