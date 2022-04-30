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В Чите задержали вооруженного мужчину, взявшего в заложники ребенка
В Чите задержали вооруженного мужчину, взявшего в заложники ребенка - РИА Новости, 30.04.2022
В Чите задержали вооруженного мужчину, взявшего в заложники ребенка
Силовики задержали мужчину, который удерживал ребенка в квартире в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T19:18
2022-04-30T19:18
2022-04-30T22:11
чита
происшествия
россия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 30 апр — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который удерживал ребенка в квартире в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сначала из подъезда вывели мать с ребенком, а позже подозреваемого. На месте продолжаются следственные действия, опрашивают понятых.СК возбудил уголовное дело , уточнили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю."Следственными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статьям УК "Угроза убийством" и "Незаконное лишение свободы", — говорится в заявлении.По данным ведомства, вечером 30 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Чите на Украинском бульваре мужчина закрылся в квартире с малолетним ребенком и не впускает супругу, при этом он вооружен.Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения.
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забайкальский край
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры задержанного мужчины, который удерживал ребенка в квартире в Чите
Мужчина, который вооружённым удерживал ребёнка в квартире в Чите, задержан, передает корреспондент РИА Новости. Женщина вынесла из дома ребенка, которого вооружённый мужчина удерживал в квартире в Чите.
2022-04-30T19:18
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PT0M33S
Задержание в Чите мужчины, который удерживал в квартире ребёнка. Кадры СК РФ
СК публикует видео задержания в Чите мужчины, который несколько часов удерживал в квартире трёхлетнего ребёнка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством и о незаконном лишении свободы. Сейчас ребёнок в безопасности, с ним работают медики.
2022-04-30T19:18
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Оцепление вокруг дома в Чите, где мужчина удерживает трехлетнего ребенка
Вооружённый мужчина в Чите удерживает в квартире трехлетнего ребёнка, сообщил РИА Новости источник.
Сейчас на месте работают следователи, дом оцеплен, жителей во двор не пускают.
2022-04-30T19:18
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PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, происшествия, россия, видео, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
19:18 30.04.2022 (обновлено: 22:11 30.04.2022)
В Чите задержали вооруженного мужчину, взявшего в заложники ребенка
Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который удерживал ребенка в квартире в Чите