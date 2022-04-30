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В Чите задержали вооруженного мужчину, взявшего в заложники ребенка

В Чите задержали вооруженного мужчину, взявшего в заложники ребенка - РИА Новости, 30.04.2022

В Чите задержали вооруженного мужчину, взявшего в заложники ребенка

Силовики задержали мужчину, который удерживал ребенка в квартире в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:18

2022-04-30T19:18

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происшествия

россия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 30 апр — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который удерживал ребенка в квартире в Чите, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сначала из подъезда вывели мать с ребенком, а позже подозреваемого. На месте продолжаются следственные действия, опрашивают понятых.СК возбудил уголовное дело , уточнили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю."Следственными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статьям УК "Угроза убийством" и "Незаконное лишение свободы", — говорится в заявлении.По данным ведомства, вечером 30 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Чите на Украинском бульваре мужчина закрылся в квартире с малолетним ребенком и не впускает супругу, при этом он вооружен.Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения.

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забайкальский край

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержанного мужчины, который удерживал ребенка в квартире в Чите Мужчина, который вооружённым удерживал ребёнка в квартире в Чите, задержан, передает корреспондент РИА Новости. Женщина вынесла из дома ребенка, которого вооружённый мужчина удерживал в квартире в Чите. 2022-04-30T19:18 true PT0M33S

Задержание в Чите мужчины, который удерживал в квартире ребёнка. Кадры СК РФ СК публикует видео задержания в Чите мужчины, который несколько часов удерживал в квартире трёхлетнего ребёнка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством и о незаконном лишении свободы. Сейчас ребёнок в безопасности, с ним работают медики. 2022-04-30T19:18 true PT0M45S

Оцепление вокруг дома в Чите, где мужчина удерживает трехлетнего ребенка Вооружённый мужчина в Чите удерживает в квартире трехлетнего ребёнка, сообщил РИА Новости источник. Сейчас на месте работают следователи, дом оцеплен, жителей во двор не пускают. 2022-04-30T19:18 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чита, происшествия, россия, видео, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)