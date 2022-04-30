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Дата-центр "Яндекса" в Финляндии перешел на резервное питание - РИА Новости, 30.04.2022
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Дата-центр "Яндекса" в Финляндии перешел на резервное питание
Дата-центр "Яндекса" в Финляндии перешел на резервное питание - РИА Новости, 30.04.2022
Дата-центр "Яндекса" в Финляндии перешел на резервное питание
Дата-Центр "Яндекса" в финском Мянтсяля временно перешёл на энергоснабжение от собственных дизельных генераторов, пока компания перезаключает договора с... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:38
2022-04-30T11:38
финляндия
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в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дата-Центр "Яндекса" в финском Мянтсяля временно перешёл на энергоснабжение от собственных дизельных генераторов, пока компания перезаключает договора с поставщиком энергии, сообщили РИА Новости в "Яндексе"."Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах", - говорится в сообщении.Дата-центр в Мянтсяля был построен в 2014 году. Система охлаждения, которая в нем применяется, позволяет использовать тепло от серверов в полезных целях — для отопления жилых домов. Поставляя городу тепло, "Яндекс" получает возможность возместить часть трат на электроэнергию — одну из самых крупных для дата-центра статей расходов.Коммунальные службы Мянтсяля рассчитали, что благодаря "серверному" теплоснабжению в 2016 году стоимость отопления для жителей Мянтсяля сократилась на 5%, потребление газа для обслуживания городской сети — вдвое, а выбросы CO2 — до 40%. "Яндекс", продавая городу тепло, рассчитывал снизить расходы на электроэнергию до 30%, сообщалось ранее.
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финляндия, яндекс, в мире
11:38 30.04.2022
 
Дата-центр "Яндекса" в Финляндии перешел на резервное питание

Дата-центр "Яндекса" в Финляндии перешел на резервное питание от дизельных генераторов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дата-Центр "Яндекса" в финском Мянтсяля временно перешёл на энергоснабжение от собственных дизельных генераторов, пока компания перезаключает договора с поставщиком энергии, сообщили РИА Новости в "Яндексе".
"Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах", - говорится в сообщении.
Дата-центр в Мянтсяля был построен в 2014 году. Система охлаждения, которая в нем применяется, позволяет использовать тепло от серверов в полезных целях — для отопления жилых домов. Поставляя городу тепло, "Яндекс" получает возможность возместить часть трат на электроэнергию — одну из самых крупных для дата-центра статей расходов.
Коммунальные службы Мянтсяля рассчитали, что благодаря "серверному" теплоснабжению в 2016 году стоимость отопления для жителей Мянтсяля сократилась на 5%, потребление газа для обслуживания городской сети — вдвое, а выбросы CO2 — до 40%. "Яндекс", продавая городу тепло, рассчитывал снизить расходы на электроэнергию до 30%, сообщалось ранее.
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