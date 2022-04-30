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В Белгороде со стороны границы с Украиной слышны звуки взрывов

В Белгороде со стороны границы с Украиной слышны звуки взрывов - РИА Новости, 30.04.2022

В Белгороде со стороны границы с Украиной слышны звуки взрывов

Звуки взрывов со стороны украинской границы слышны в центре Белгорода, предположительно, работает российская ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T00:00

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2022-04-30T01:47

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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Звуки взрывов со стороны украинской границы слышны в центре Белгорода, предположительно, работает российская ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Звуки взрывов со стороны украинской границы были слышны последние несколько часов даже в центре города. При этом небо над самим Белгородом чистое, в нем не видно следов работы систем противовоздушной обороны.Граничащие с Украиной регионы после начала спецоперации регулярно подвергаются нападениям. Только на этой неделе ВСУ обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, пункт пропуска в селе Крупец в Курской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/obstrely-1786070585.html

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