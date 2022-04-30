https://ria.ru/20220430/vyplata-1786348174.html

Путин подписал указ о выплатах участникам ВОВ, проживающим в Донбассе

Путин подписал указ о выплатах участникам ВОВ, проживающим в Донбассе - РИА Новости, 30.04.2022

Путин подписал указ о выплатах участникам ВОВ, проживающим в Донбассе

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате по десять тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР и на... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:29

2022-04-30T16:29

2022-04-30T16:56

владимир путин

день победы

россия

днр

лнр

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донбасс

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате по десять тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Документ опубликован на портале правовой информации."Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты", — говорится в тексте.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786303748.html

https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784840202.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, день победы, россия, днр, лнр, украина, донбасс