https://ria.ru/20220430/vykhodnye-1786276650.html

В России начались длинные майские выходные

В России начались длинные майские выходные - РИА Новости, 30.04.2022

В России начались длинные майские выходные

Россиян ждут четырехдневные выходные, сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T00:14

2022-04-30T00:14

2022-04-30T07:42

общество

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиян ждут четырехдневные выходные, сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул.Как ранее пояснили в Роструде, первая короткая рабочая неделя и длинные выходные в начале мая связана с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, это нерабочий праздничный день. По решению правительства, выходной с субботы 1 января был перенесен на вторник 3 мая.Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад, подчеркнули в Роструде.Работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева разъяснила РИА Новости, что сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов либо полноценный отгул.При этом привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальная работа организации или ее подразделений.Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи. Их перечень содержится в Трудовом кодексе, уточнила Нечаева. Она добавила, что некоторые виды работ, которые требуют постоянного присутствия на рабочем месте, связаны с отдельными правилами.Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним. Запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных и лиц до 18 лет.

https://ria.ru/20220429/koronavirus-1786254985.html

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общество, россия