https://ria.ru/20220430/vvp-1786300093.html

Эксперт ожидает спада ВВП России более чем на десять процентов

Эксперт ожидает спада ВВП России более чем на десять процентов - РИА Новости, 30.04.2022

Эксперт ожидает спада ВВП России более чем на десять процентов

Спад ВВП России по итогам 2022 года превысит 10%, переход к росту экономики стоит ожидать не ранее 2024 года, такое мнение в интервью РИА Новости высказал... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:35

2022-04-30T09:35

2022-04-30T09:35

экономика

россия

российская экономическая школа

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спад ВВП России по итогам 2022 года превысит 10%, переход к росту экономики стоит ожидать не ранее 2024 года, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов."Я думаю, что спад ВВП будет больше 10%, за последний месяц мой прогноз ухудшился", - сказал Ениколопов.Он указал, что уровень неопределенности продолжает быть высоким. "Люди, которые считают, что в 2023 году будет рост, мне кажется, что они – оптимисты. Я бы ожидал, что переход хоть к какому-то росту – это 2024 год", - добавил экономист.Накануне Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз, в соответствии с которым спад ВВП РФ в 2022 году составит 8-10%, снижение продолжится и в следующем году - может составить от 3% до нуля.Минэкономразвития пока не опубликовало свой прогноз, однако на этой неделе в среду глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, со ссылкой на предварительный прогноз министерства, что снижение ВВП России по итогам 2022 года составит 8,8% (в консервативном варианте - 12,4%).Что касается перспектив возвращения экономики России к уровням начала 2022 года, то, по мнению ректора РЭШ, осуществить это за 3-5 лет не удастся. "Будет это 6-7 или 10 лет – зависит от разных обстоятельств", - отметил он.

https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786163939.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, российская экономическая школа