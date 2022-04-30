https://ria.ru/20220430/vvp-1786300093.html
Эксперт ожидает спада ВВП России более чем на десять процентов
Эксперт ожидает спада ВВП России более чем на десять процентов - РИА Новости, 30.04.2022
Эксперт ожидает спада ВВП России более чем на десять процентов
Спад ВВП России по итогам 2022 года превысит 10%, переход к росту экономики стоит ожидать не ранее 2024 года, такое мнение в интервью РИА Новости высказал... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:35
2022-04-30T09:35
2022-04-30T09:35
экономика
россия
российская экономическая школа
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спад ВВП России по итогам 2022 года превысит 10%, переход к росту экономики стоит ожидать не ранее 2024 года, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов."Я думаю, что спад ВВП будет больше 10%, за последний месяц мой прогноз ухудшился", - сказал Ениколопов.Он указал, что уровень неопределенности продолжает быть высоким. "Люди, которые считают, что в 2023 году будет рост, мне кажется, что они – оптимисты. Я бы ожидал, что переход хоть к какому-то росту – это 2024 год", - добавил экономист.Накануне Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз, в соответствии с которым спад ВВП РФ в 2022 году составит 8-10%, снижение продолжится и в следующем году - может составить от 3% до нуля.Минэкономразвития пока не опубликовало свой прогноз, однако на этой неделе в среду глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, со ссылкой на предварительный прогноз министерства, что снижение ВВП России по итогам 2022 года составит 8,8% (в консервативном варианте - 12,4%).Что касается перспектив возвращения экономики России к уровням начала 2022 года, то, по мнению ректора РЭШ, осуществить это за 3-5 лет не удастся. "Будет это 6-7 или 10 лет – зависит от разных обстоятельств", - отметил он.
https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786163939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российская экономическая школа
Эксперт ожидает спада ВВП России более чем на десять процентов
Ректор РЭШ Ениколопов спрогнозировал спад ВВП России по итогам 2022 года более чем на 10%
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спад ВВП России по итогам 2022 года превысит 10%, переход к росту экономики стоит ожидать не ранее 2024 года, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.
"Я думаю, что спад ВВП будет больше 10%, за последний месяц мой прогноз ухудшился", - сказал Ениколопов.
Он указал, что уровень неопределенности продолжает быть высоким. "Люди, которые считают, что в 2023 году будет рост, мне кажется, что они – оптимисты. Я бы ожидал, что переход хоть к какому-то росту – это 2024 год", - добавил экономист.
Накануне Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз, в соответствии с которым спад ВВП РФ
в 2022 году составит 8-10%, снижение продолжится и в следующем году - может составить от 3% до нуля.
Минэкономразвития
пока не опубликовало свой прогноз, однако на этой неделе в среду глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
заявил, со ссылкой на предварительный прогноз министерства, что снижение ВВП России по итогам 2022 года составит 8,8% (в консервативном варианте - 12,4%).
Что касается перспектив возвращения экономики России к уровням начала 2022 года, то, по мнению ректора РЭШ
, осуществить это за 3-5 лет не удастся. "Будет это 6-7 или 10 лет – зависит от разных обстоятельств", - отметил он.