Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии
Президент Вучич: не волнуют иностранные посольства, решения приму в интересах Сербии
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его не волнуют ни западные, ни восточные посольства в свете санкционного кризиса, решения во внешней политике он будет принимать исключительно в интересах Сербии.
На военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу проходит крупнейший смотр вооружений "Щит 2022". В показе участвуют свыше 1 тысячи военнослужащих, 300 видов вооружений, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотников сербского и иностранного производства. В программе полеты истребителей МиГ-29, истребителей-бомбардировщиков J-22 "Орао", учебно-боевых самолетов G-4 "Супер Галеб", вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-35, Airbus H145, HN-42M "Гама". Впервые показан гражданам полученный из КНР в апреле комплекс ПВО FK-3, а также ранее уже представленные "Панцирь-С1" из РФ.
"Что касается нас и введения санкций, об этом больше и основательнее буду говорить 6 мая, все, что могу сейчас сказать – Сербия приняла выводы Совета национальной безопасности, у меня нет сил отвлекаться на ежедневные утверждения одних и других политиков… Наша политика должна быть политикой ответственности, политикой развития Сербии, которая в каждый момент будет думать об интересах Сербии", - заявил Вучич журналистам после смотра.
Он напомнил слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который "давно сказал, что не существует постоянной дружбы в международной политике, есть только постоянные интересы".
"У нас есть свои интересы, мы должны думать о своей стране и делать все необходимое для этого. О предположениях, будет ли кто-то вводить санкции и когда, не могу говорить", - указал сербский лидер.
"Не волнуют меня ни западные, ни восточные посольства. Не волнуют меня ни американцы, ни русские, ни европейцы, ни все остальные. Буду принимать решения в соответствии с интересами Республики Сербии. Даже если останусь один в мире, я избран (президентом на выборах 3 апреля - ред.) и эти пять лет буду принимать решения в пользу Сербии и ее граждан", - подчеркнул Вучич.
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.