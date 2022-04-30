Рейтинг@Mail.ru
Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/vuchich-1786334132.html
Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии
Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии - РИА Новости, 30.04.2022
Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его не волнуют ни западные, ни восточные посольства в свете санкционного кризиса, решения во внешней политике он... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:51
2022-04-30T14:51
в мире
александр вучич
генри киссинджер
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сербия
россия
украина
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg
БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его не волнуют ни западные, ни восточные посольства в свете санкционного кризиса, решения во внешней политике он будет принимать исключительно в интересах Сербии.На военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу проходит крупнейший смотр вооружений "Щит 2022". В показе участвуют свыше 1 тысячи военнослужащих, 300 видов вооружений, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотников сербского и иностранного производства. В программе полеты истребителей МиГ-29, истребителей-бомбардировщиков J-22 "Орао", учебно-боевых самолетов G-4 "Супер Галеб", вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-35, Airbus H145, HN-42M "Гама". Впервые показан гражданам полученный из КНР в апреле комплекс ПВО FK-3, а также ранее уже представленные "Панцирь-С1" из РФ."Что касается нас и введения санкций, об этом больше и основательнее буду говорить 6 мая, все, что могу сейчас сказать – Сербия приняла выводы Совета национальной безопасности, у меня нет сил отвлекаться на ежедневные утверждения одних и других политиков… Наша политика должна быть политикой ответственности, политикой развития Сербии, которая в каждый момент будет думать об интересах Сербии", - заявил Вучич журналистам после смотра.Он напомнил слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который "давно сказал, что не существует постоянной дружбы в международной политике, есть только постоянные интересы"."Не волнуют меня ни западные, ни восточные посольства. Не волнуют меня ни американцы, ни русские, ни европейцы, ни все остальные. Буду принимать решения в соответствии с интересами Республики Сербии. Даже если останусь один в мире, я избран (президентом на выборах 3 апреля - ред.) и эти пять лет буду принимать решения в пользу Сербии и ее граждан", - подчеркнул Вучич.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220426/serbiya-1785596611.html
https://ria.ru/20220421/serbiya-1784732435.html
сербия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_dd9d16a5a2f01a63c0e586621f9fe4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, генри киссинджер, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сербия, россия, украина, генеральная ассамблея оон, airbus, оон, миг-29, ми-8 амтш, ми-17, санкции в отношении россии
14:51 30.04.2022
 
Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии

Президент Вучич: не волнуют иностранные посольства, решения приму в интересах Сербии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его не волнуют ни западные, ни восточные посольства в свете санкционного кризиса, решения во внешней политике он будет принимать исключительно в интересах Сербии.
На военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу проходит крупнейший смотр вооружений "Щит 2022". В показе участвуют свыше 1 тысячи военнослужащих, 300 видов вооружений, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотников сербского и иностранного производства. В программе полеты истребителей МиГ-29, истребителей-бомбардировщиков J-22 "Орао", учебно-боевых самолетов G-4 "Супер Галеб", вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-35, Airbus H145, HN-42M "Гама". Впервые показан гражданам полученный из КНР в апреле комплекс ПВО FK-3, а также ранее уже представленные "Панцирь-С1" из РФ.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 18:16
В Сербии ответили на "унизительное требование США" наказать Россию
"Что касается нас и введения санкций, об этом больше и основательнее буду говорить 6 мая, все, что могу сейчас сказать – Сербия приняла выводы Совета национальной безопасности, у меня нет сил отвлекаться на ежедневные утверждения одних и других политиков… Наша политика должна быть политикой ответственности, политикой развития Сербии, которая в каждый момент будет думать об интересах Сербии", - заявил Вучич журналистам после смотра.
Он напомнил слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который "давно сказал, что не существует постоянной дружбы в международной политике, есть только постоянные интересы".
"У нас есть свои интересы, мы должны думать о своей стране и делать все необходимое для этого. О предположениях, будет ли кто-то вводить санкции и когда, не могу говорить", - указал сербский лидер.
"Не волнуют меня ни западные, ни восточные посольства. Не волнуют меня ни американцы, ни русские, ни европейцы, ни все остальные. Буду принимать решения в соответствии с интересами Республики Сербии. Даже если останусь один в мире, я избран (президентом на выборах 3 апреля - ред.) и эти пять лет буду принимать решения в пользу Сербии и ее граждан", - подчеркнул Вучич.
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 15:41
Глава МВД Сербии призвал пересмотреть планы по интеграции в Евросоюз
 
В миреАлександр ВучичГенри КиссинджерДмитрий Песков (спецпредставитель президента)СербияРоссияУкраинаГенеральная Ассамблея ООНAirbusООНМиГ-29Ми-8 АМТШМи-17Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала