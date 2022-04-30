https://ria.ru/20220430/vuchich-1786334132.html

Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии

Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии - РИА Новости, 30.04.2022

Вучич пообещал принять решения в интересах Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его не волнуют ни западные, ни восточные посольства в свете санкционного кризиса, решения во внешней политике он... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:51

2022-04-30T14:51

2022-04-30T14:51

в мире

александр вучич

генри киссинджер

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сербия

россия

украина

генеральная ассамблея оон

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БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его не волнуют ни западные, ни восточные посольства в свете санкционного кризиса, решения во внешней политике он будет принимать исключительно в интересах Сербии.На военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу проходит крупнейший смотр вооружений "Щит 2022". В показе участвуют свыше 1 тысячи военнослужащих, 300 видов вооружений, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотников сербского и иностранного производства. В программе полеты истребителей МиГ-29, истребителей-бомбардировщиков J-22 "Орао", учебно-боевых самолетов G-4 "Супер Галеб", вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-35, Airbus H145, HN-42M "Гама". Впервые показан гражданам полученный из КНР в апреле комплекс ПВО FK-3, а также ранее уже представленные "Панцирь-С1" из РФ."Что касается нас и введения санкций, об этом больше и основательнее буду говорить 6 мая, все, что могу сейчас сказать – Сербия приняла выводы Совета национальной безопасности, у меня нет сил отвлекаться на ежедневные утверждения одних и других политиков… Наша политика должна быть политикой ответственности, политикой развития Сербии, которая в каждый момент будет думать об интересах Сербии", - заявил Вучич журналистам после смотра.Он напомнил слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который "давно сказал, что не существует постоянной дружбы в международной политике, есть только постоянные интересы"."Не волнуют меня ни западные, ни восточные посольства. Не волнуют меня ни американцы, ни русские, ни европейцы, ни все остальные. Буду принимать решения в соответствии с интересами Республики Сербии. Даже если останусь один в мире, я избран (президентом на выборах 3 апреля - ред.) и эти пять лет буду принимать решения в пользу Сербии и ее граждан", - подчеркнул Вучич.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220426/serbiya-1785596611.html

https://ria.ru/20220421/serbiya-1784732435.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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