https://ria.ru/20220430/voennye-1786318637.html
Житель села в ЛНР рассказал о военных ВСУ в "неадекватном состоянии"
Житель села в ЛНР рассказал о военных ВСУ в "неадекватном состоянии" - РИА Новости, 30.04.2022
Житель села в ЛНР рассказал о военных ВСУ в "неадекватном состоянии"
Житель села Гречишкино в Луганской народной республике рассказал РИА Новости о страхе перед украинскими военными в "неадекватном состоянии". РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:16
2022-04-30T12:16
2022-04-30T12:16
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ГРЕЧИШКИНО (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. Житель села Гречишкино в Луганской народной республике рассказал РИА Новости о страхе перед украинскими военными в "неадекватном состоянии"."Дочка училась в Старобельском педагогическом институте, мы ездили ее забирать, тогда не было возможности, чтобы она ездила на автобусе, мы боялись. Как раз возле этого цеха остановили нас военные, в неадекватном состоянии они были – то ли обкуренные, то ли обколотые", - сказал мужчина.По его словам, в его машине находились пять человек, никто не понял, чего хотели украинские военные."Нас продержали минут десять, так останавливали все подряд машины. Они сами даже не понимали, что они хотели, они нас продержали, потом (сказали) "ладно, езжайте", - рассказал местный житель.Он отметил, что страх был, было также непонятно, чего ожидать от людей в таком состоянии.
https://ria.ru/20220413/narkotik-1783309896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
Житель села в ЛНР рассказал о военных ВСУ в "неадекватном состоянии"
Житель села Гречишкино в ЛНР рассказал об украинских военных в "неадекватном состоянии"
ГРЕЧИШКИНО (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. Житель села Гречишкино в Луганской народной республике рассказал РИА Новости о страхе перед украинскими военными в "неадекватном состоянии".
"Дочка училась в Старобельском педагогическом институте, мы ездили ее забирать, тогда не было возможности, чтобы она ездила на автобусе, мы боялись. Как раз возле этого цеха остановили нас военные, в неадекватном состоянии они были – то ли обкуренные, то ли обколотые", - сказал мужчина.
По его словам, в его машине находились пять человек, никто не понял, чего хотели украинские военные.
"Нас продержали минут десять, так останавливали все подряд машины. Они сами даже не понимали, что они хотели, они нас продержали, потом (сказали) "ладно, езжайте", - рассказал местный житель.
Он отметил, что страх был, было также непонятно, чего ожидать от людей в таком состоянии.