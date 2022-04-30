https://ria.ru/20220430/voennye-1786318637.html

Житель села в ЛНР рассказал о военных ВСУ в "неадекватном состоянии"

Житель села в ЛНР рассказал о военных ВСУ в "неадекватном состоянии" - РИА Новости, 30.04.2022

Житель села в ЛНР рассказал о военных ВСУ в "неадекватном состоянии"

Житель села Гречишкино в Луганской народной республике рассказал РИА Новости о страхе перед украинскими военными в "неадекватном состоянии". РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:16

2022-04-30T12:16

2022-04-30T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg

ГРЕЧИШКИНО (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. Житель села Гречишкино в Луганской народной республике рассказал РИА Новости о страхе перед украинскими военными в "неадекватном состоянии"."Дочка училась в Старобельском педагогическом институте, мы ездили ее забирать, тогда не было возможности, чтобы она ездила на автобусе, мы боялись. Как раз возле этого цеха остановили нас военные, в неадекватном состоянии они были – то ли обкуренные, то ли обколотые", - сказал мужчина.По его словам, в его машине находились пять человек, никто не понял, чего хотели украинские военные."Нас продержали минут десять, так останавливали все подряд машины. Они сами даже не понимали, что они хотели, они нас продержали, потом (сказали) "ладно, езжайте", - рассказал местный житель.Он отметил, что страх был, было также непонятно, чего ожидать от людей в таком состоянии.

https://ria.ru/20220413/narkotik-1783309896.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, украина