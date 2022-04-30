https://ria.ru/20220430/voennye-1786284202.html
Лавров: российские военные на Украине стремятся избежать гибели гражданских
Лавров: российские военные на Украине стремятся избежать гибели гражданских - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: российские военные на Украине стремятся избежать гибели гражданских
Российские военные в ходе спецоперации на Украине делают все, чтобы избежать гибели гражданских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:29
2022-04-30T03:29
2022-04-30T03:29
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине делают все, чтобы избежать гибели гражданских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, "удары наносятся высокоточным оружием, прежде всего, по объектам военной инфраструктуры и местам сосредоточения бронетехники"."В отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, использующих население в качестве "живого щита", российская армия оказывает местному населению всевозможную помощь и поддержку", - отметил он.По словам Лаврова, "ежедневно открываются гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях для эвакуации жителей из опасных районов, однако киевский режим требует от контролирующих соответствующие районы "национальных батальонов" не выпускать мирных граждан"."Тем не менее многим удается выбраться при содействии военнослужащих России, ДНР и ЛНР. За время специальной военной операции на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию поступили обращения о содействии в эвакуации в Россию 2,8 миллиона человек, из которых 16 тысяч – иностранные граждане и сотрудники международных миссий ООН и ОБСЕ", - сказал Лавров.Министр уточнил, что всего эвакуированы с Украины, из ДНР и ЛНР 1,02 миллиона человек, из которых свыше 120 тысяч граждан третьих стран, в том числе более 300 граждан Китая."В субъектах Российской Федерации функционирует более 9,5 тысяч оборудованных всем необходимым пунктов временного размещения. В них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. Прибывающим беженцам оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь", - заключил министр.
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в мире, украина, россия, оон, обсе, донбасс, сергей лавров
Лавров: российские военные на Украине стремятся избежать гибели гражданских
Глава МИД Лавров: российские военные на Украине стремятся избежать гибели гражданских
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине делают все, чтобы избежать гибели гражданских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Специальная военная операция идет по плану. В ее рамках российские военнослужащие делают все от них зависящее, чтобы избежать потерь среди мирного населения", - сказал он в интервью агентству Синьхуа.
По его словам, "удары наносятся высокоточным оружием, прежде всего, по объектам военной инфраструктуры и местам сосредоточения бронетехники".
"В отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, использующих население в качестве "живого щита", российская армия оказывает местному населению всевозможную помощь и поддержку", - отметил он.
По словам Лаврова, "ежедневно открываются гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях для эвакуации жителей из опасных районов, однако киевский режим требует от контролирующих соответствующие районы "национальных батальонов" не выпускать мирных граждан".
"Тем не менее многим удается выбраться при содействии военнослужащих России
, ДНР
и ЛНР
. За время специальной военной операции на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию поступили обращения о содействии в эвакуации в Россию 2,8 миллиона человек, из которых 16 тысяч – иностранные граждане и сотрудники международных миссий ООН
и ОБСЕ
", - сказал Лавров.
Министр уточнил, что всего эвакуированы с Украины
, из ДНР и ЛНР 1,02 миллиона человек, из которых свыше 120 тысяч граждан третьих стран, в том числе более 300 граждан Китая
.
"В субъектах Российской Федерации функционирует более 9,5 тысяч оборудованных всем необходимым пунктов временного размещения. В них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. Прибывающим беженцам оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь", - заключил министр.